ETCR: Andrea Adamo quer orçamentos revistos

A paragem que afeta o desporto motorizado não irá afetar o projeto da Hyundai para o ETCR mas Andrea Adamo quer rever o orçamento.

A nova teconologia que será usada nas máquinas do Pure ETCR é mais cara e os valores deverão rondar os custos dos antigos TC1 (um milhão por época). Andrea Adamo mantém o interesse na competição mas quer uma abordagem inteligente neste arranque da competição:

“Este ano, pode não ser possível ter as corridas como planeamos, mas será importante ter alguns eventos em que os carros possam correr juntos”, disse Adamo ao TouringCarTimes.

“O próximo ano será a primeira temporada com corridas e temos que ser inteligentes. Temos que ser realistas e sabemos que a economia será seriamente afetada no próximo ano. Se abordarmos o futuro como abordamos as coisas até agora, mataremos a série porque ninguém terá o dinheiro em 2021 e, em 2022, para organizarmos a série da maneira que queremos atualmente.”

“Então, a partir de agora, precisamos planear as coisas para ficarem mais baratas. Precisamos encontrar uma maneira mais barata de fazer isto. Isso pode significar encolher o calendário, alterar um pouco os regulamentos para que seja mais económico. Se continuarmos com os gastos atuais, não poderemos pagar o futuro.”

“Com certeza o confinamento está a afetar o desenvolvimento do [ETCR], pois está a afetar todo o desporto a motor no momento”, explicou Adamo.

“A boa notícia é que estávamos a fazer um bom trabalho com minha equipa de ETCR, mas houve algumas coisas que foram adiadas agora, como discussões técnicas, quando o sistema da Williams estará pronto e esse tipo de coisa. Eu disse à minha equipa que a prioridade número um é fazer os carros funcionar com o sistema da Williams Eu não me importo com mais nada. “