Estreia de Miguel Gomes na Euro NASCAR Pro | AutoSport

Não estava nos planos de Miguel Gomes, mas um convite de última hora garantiu a estreia do piloto luso na Euro NASCAR Pro, no circuito de Valência, ao volante do Camaro 48 da equipa Marko Stipp Motorsport, substituindo o piloto Yevgen Sokolovski que não conseguiu estar presente na jornada inaugural. Depois de duas temporadas a correr na Euro NASCAR 2 e de em fevereiro se ter tornado o primeiro português a correr na oval de Daytona, na ARCA Menards Series, Gomes fez este fim de semana as duas primeiras corridas na série Pro, o campeonato principal da NASCAR na Europa.

“O foco continua nos Estados Unidos e nas ovais, mas correr na série Pro da Euro NASCAR era um convite irrecusável”, confessou o piloto português.

Acabaram por ser duas corridas duras com um toque na primeira que danificou o Camaro conduzido por Gomes, que ainda assim conseguiu chegar ao fim e terminar na 20ª posição e 7º na categoria Challenger. Na segunda corrida o piloto português viu-se envolvido em dois acidentes na curva um o que ditou o abandono a poucas voltas do fim.

Gomes continua agora à procura de apoios para mais corridas esta temporada no campeonato americano da NASCAR ARCA Menards.

Fotos: Mário Silva (destaque) e Bart Dehaese (artigo)