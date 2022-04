Estoril,Troféu Mini: Sepúlveda/Aguiar na Pole Position após penalização de Reis/Silva | AutoSport

Foi debaixo de chuva que arrancou a primeira qualificação do Troféu Mini em 2022. 9 foram os carros presentes no Circuito do Estoril. Apesar da chuva que se fazia sentir neste sábado, os pequenos citadinos britânicos fizeram-se valer de toda a sua velocidade.

Com a chuva intermitente a cair sobre o circuito, Bruno Lima foi quem marcou o primeiro tempo rápido da sessão. Seguido de Luís Sepúlveda/Duarte Aguiar e João Cavaleiro e Silva/Manuel Cota Dias.

Com o tempo da sessão a passar, os pilotos iam tentando perceber a melhor aderência à pista o que levou a melhorias nos tempos: a pole position que era de 2:50 passou para 2:35,115 e depois para 2:34,657. O autor da mesma? A dupla Joel Reis/Rui Silva, seguidos por Luís Sepúlveda/Duarte Aguiar. Todavia, uma penalização ao carro 111 após o fim da qualificação fez com que a dupla caísse para o 5º posto. Assim, a dupla do carro 11, que na última visita ao Estoril saiu do circuito com o triunfo dos 250KM do Estoril, começou o fim de semana com o pé direito. Quem amanhã partirá do segundo posto são os estreantes Paulo Amorim e Carlos Martins, que com o tempo de 2:35.535 mostraram que estão competitivos nesta primeira aventura no Troféu Mini. Uma boa classificação obteve o Mini Cooper Azul com o 3º posto e assim João Cavaleiro e Silva e Manuel C. Dias que mostram que sem erros podem estar juntos aos primeiros. Seguiu-se Bruno Lima, que ainda procurava a linha perfeita na sua primeira experiência à chuva.

A dupla luso-brasileira de Gui Affonso e João Fedorowicz ficou com o sexto posto seguidos de João Silva, que estreia o seu novo carro no traçado mais próximo da capital portuguesa e Mário Marcão confessa “a chuva não é o meu forte, mas amanhã a previsão é de sol e as corridas são longas”.

Diogo Ferrão, responsável pela competição destaca que “foi uma sessão de qualificação que nos deixou a desejar que as corridas fossem já hoje apesar da chuva. Muitos disputadas antevejo umas corridas espetaculares amanhã. Espero que São Pedro nos dê tréguas e que nos brinde amanhã com um sol primaveril para ajudar à festa que é o Troféu Mini! ”

Para poder visualizar as Corridas em Live Streaming visite as páginas do Facebook do Group 1 e da Race Ready, ou assista no Canal da Race Ready no Youtube.

Horário das provas:

Corrida 1 – 09h40

Corrida 2 – 14h15