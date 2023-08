Estoril Top Motor Show: C1 Eurocup & Friends com boa grelha nas 8H do Estoril | AutoSport

A C1 Eurocup está de volta para um fantástico fim de semana de ação, com as 8H do Estoril, dias 2 e 3 de setembro, no Circuito do Estoril. O troféu, promovido e organizado pela Motor Sponsor e que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, apresenta uma jornada revestida de novidades, com um plantel de estreias e regressos, num evento em que a competição integra o cartaz de luxo do Estoril Top Motor Show, que inclui uma imperdível exposição de supercarros, a par de experiências de condução exclusivas criadas a pensar no grande público.

Uma jornada de emoção, com pilotos e equipas a terem pela frente um total de 9H de ação ao cronómetro, divididas entre 1H de treinos cronometrados, no sábado, e a muito aguardada corrida de 8H, reservada para domingo.

Em pista, a C1 Eurocup & Friends reúne uma fabulosa grelha de 26 viaturas, com 22 C1 nas classes PRO (9), AM (7) e na estreante GEN1 (6), destinada a C1 que não contam com a mais recente atualização de amortecedores, a que se juntam 4 viaturas até 1.600CC na classe Friends, uma novidade absoluta no troféu que vem enriquecer ainda mais a ação ao cronómetro, num fim de semana de verdadeira festa do automobilismo com o Estoril Top Motor Show.

A PRO apresenta um plantel marcado pela experiência, com as presenças da Central Mensageiro, equipa que venceu as 3H + 3H Estoril e que lidera a classe, a par da Tzi Designs Racing Team, que conquistou o Troféu Endurance 2022, e da WallUp WoodLab, que assinou o triunfo no Troféu Mini-Endurance na época transata. Uma classe que terá igualmente na luta pela vitória a T3 Racing, Team NB Klima e Lumio Studios, bem como a Monteiros Competições e a Torres Racing Team. Um plantel que integra ainda uma novidade absoluta, a Mastermuv, estrutura estreante no troféu.

Uma jornada de puro espetáculo em pista em que a AM centra igualmente atenções, com a Slow Motion, atual líder da classe, juntamente com a OF Motorsport e B. Primus – Motorsport, segunda e terceira classificadas no troféu, presentes para uma fabulosa disputa ao cronómetro, num fim de semana em que a competição conta com a presença internacional da equipa belga Team Oeste Racing, o regresso ao plantel da ST Car e as ‘habitué’ G’s Competizione e Gianfranco Motorsport na discussão do triunfo.

Já a classe GEN 1 tem no plantel um fabuloso leque de 4 estruturas em estreia absoluta no troféu, nomeadamente a ANPAC, Nunes Motorsport, Larama Racing Team e By Dias, a que se juntam os saudados regressos da Termolan e 888 Motorsport.

Na classe Friends, o protagonismo é assumido por um total de 4 equipas, com uma comitiva formada pela PowerSHIELD e RACAR, a par das estruturas Keep On Racing e Speedy Motorsport.

Uma jornada de emoção, em que pilotos e equipas vão poder desafiar os limites também em modo virtual, com o desafio “Delta Q e G’s Competizione levam-te a SPA”. Uma ação em que a G’s Competizione, em parceria com a Delta Q, vai disponibilizar um simulador ao longo dos dois dias de evento e proporcionar ao autor da melhor volta um prémio muito especial: 500€ de desconto na inscrição para as fabulosas 24H de Spa-Francorchamps, dias 20 a 22 de outubro.

Um fim de semana em que a C1 Eurocup irá prestar uma homenagem a Manuel Amaral, “Larama”, que recentemente nos deixou e que foi uma referência no desporto motorizado nacional, enquanto piloto e promotor. Uma cerimónia agendada para o dia de domingo, 3 de setembro, às 9h30, na reta do Circuito do Estoril.

Um evento em que à ação em pista se junta um paddock recheado de atrativos para o público, para dois dias de verdadeira festa e partilha da paixão pelo automobilismo. A começar pela joia da coroa, uma fabulosa exposição de supercarros de prestigiadas marcas de automóveis: BMW M (BMW Caetano Baviera); Mercedes-Benz-AMG (C. Santos VP); Lotus (Lotus Portugal); Porsche (Centro Porsche Lisboa) e RACAR com forte aposta na componente Motorsport.

E para um evento inesquecível, o Estoril Top Motor Show reserva outra iniciativa inédita para o grande público. No dia de sábado, a BMW Caetano Baviera, através de oito sorteios que selecionam – de forma aleatória – oito elementos do público, oferece a oportunidade aos premiados de realizarem 2 voltas ao Circuito do Estoril ao volante do novíssimo BMW M2, com a BMW M2 Experience, na qual serão acompanhados por um instrutor da Motor Sponsor. Assim, ao adquirir o bilhete de acesso ao Estoril Top Motor Show, o público tem apenas de preencher um formulário online – disponível no bilhete através de QRCode – e habilita-se a viver uma verdadeira experiência M.

E para quem gosta de aventuras desafiantes, durante os dias de sábado e domingo – sem qualquer tipo de custo – o público presente terá também a oportunidade de ser duplo de cinema por um dia, com a Stunt Driving Experience. Num conjunto de atividades coordenadas pelos instrutores da Stunt Driving School, os participantes serão colocados em situações limite para uma inesquecível ‘experiência cinematográfica’.

Um evento que integra também mais uma fabulosa edição dos Driving Days. No total, 60 participantes vão estar em circuito ao volante das suas viaturas pessoais, num fantástico fim de semana que proporciona um total de 6H de tempo de pista – sessões manhã e tarde.

Uma jornada em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, enaltece: “Este é um fim de semana de festa para o qual a C1 Eurocup & Friends vem contribuir com uma fantástica lista de inscritos, com uma grelha de 26 viaturas para 9H de ação ao cronómetro. Ao mesmo tempo, é a segunda de três provas do calendário nacional do troféu e, nesse sentido, a jornada em que os principais candidatos aos títulos se começam a destacar. Por isso, será um fantástico espetáculo em pista pois todas as estruturas irão querer estar na dianteira e somar o máximo de pontos possíveis. Em paralelo com o fator competição, o público pode desfrutar de um fabuloso fim de semana, em que preparámos um cartaz de luxo, com uma exposição de supercarros e belíssimas marcas presentes, a parte de um sorteio exclusivo que habilita os adeptos a conduzirem o novo BMW M2 e uma experiência onde podem ser protagonistas de manobras ao volante ao melhor estilo cinematográfico. Estão assim reunidos os ingredientes para um Estoril Top Motor Show de festa, para o qual estão todos convidados a aparecer.”

ESTORIL TOP MOTOR SHOW

HORÁRIOS C1 EUROCUP

Sábado, 2 de setembro

17h00 >> Treinos Cronometrados (1H)

Domingo, 3 de setembro

09h40 >> Corrida (8H)

HORÁRIOS EVENTO

Sábado, 2 de setembro

09h00 – 18h00

Domingo, 3 de setembro

09h00 – 18h00

BILHETEIRA

Os bilhetes de acesso ao paddock são adquiridos em exclusivo na loja da ACDME, situada por baixo da bancada A. Horário:

31 de agosto (quinta-feira), 10h00 às 18h00;

1 de setembro (sexta-feira), das 10h00 às 18h00;

2 de setembro (sábado), das 07h00 às 18h00;

3 de setembro (domingo), das 07h00 às 18h00.

Bilhetes público (acesso 2 dias):

10€ >> 1 pessoa

20€ >> 1 carro