Estoril Top Motor Show: 8H do Estoril de ‘nervos’ marcam C1 Eurocup | AutoSport

T3 Racing (PRO), OF Motorsport (AM) e Termolan (GEN 1) são os vencedores. RACAR Motorsport e Speedy Motorsport assinam vitórias nas corridas de 8H e 4H na classe Friends

Fim de semana ao rubro nas 8H do Estoril. Foi assim a segunda jornada da época da C1 Eurocup em Portugal, competição promovida e organizada pela Motor Sponsor que coloca em pista os emocionantes e irreverentes C1. Ao longo de dois dias, o Circuito do Estoril recebeu uma fabulosa grelha de 26 viaturas – PRO (9); AM (7); GEN 1 (6); Friends (4) – e um total de 91 pilotos para 9H de ação em pista.

Uma jornada de ‘nervos’, marcada pela competitividade e imprevisibilidade ao cronómetro, que foi acompanhada de perto por uma fantástica moldura humana, com milhares de adeptos presentes num fim de semana que brindou o muito público com uma exposição de supercarros e experiências de condução exclusivas, em pista e no paddock.

Uma verdadeira festa, em que a C1 Eurocup foi protagonista maior ao cronómetro, numa jornada que teve início com os treinos cronometrados (1H) de sábado. Uma sessão que viu a Tzi Designs Racing Team superiorizar-se na classe PRO, com a G’s Competizione a assinar a melhor marca na AM, num feito replicado na GEN 1 pela Larama Racing Team, com a Speedy Motorsport a impor-se na Friends.

Mas a hora de todas as decisões estaria reservada para domingo, com as 8H de corrida. Uma fabulosa jornada com 5 estruturas a passarem pela liderança na PRO, num comando dividido entre a T3 Racing Team, Central Mensageiro, WallUp WoodLab, Monteiros Competições e Tzi Designs Racing Team. Uma corrida com a luta pela vitória em aberto mesmo até à fase final, numa altura em que o tridente era formado pelos C1 da Central Mensageiro, WallUp WoodLab e T3 Racing Team, que estenderiam ao máximo a incógnita quanto ao vencedor, numa ronda em que o triunfo acabaria por sorrir à T3 Racing, de Pedro Alves, Francisco Araújo, Filipe Ferreira e Rafael Lobato, equipa que assinaria também a vitória na classe PRO -30. Um resultado que Filipe Ferreira sublinha: “Conseguimos estar desde o início da corrida no grupo da frente, numa corrida que se revelou muito disputada, com os três primeiros na mesma volta ao longo das 8H. Uma luta intensa, numa prova em que na fase final a Central Mensageiro acabaria por ser penalizada com um Stop & Go, o que acabou por nos facilitar a luta pelo triunfo. No final, vencemos e estamos muito satisfeitos com o resultado.”

Na segunda posição ficou a WallUp WoodLab, de Jorge Passanha, Pedro Antunes e Gonçalo Gaivão, que repetiu o triunfo na PRO +45 alcançado nas 3H + 3H Estoril, num feito replicado pela Central Mensageiro, de João Silvestre, João Simões, Rui Simões e Pedro Alface, que também voltou a vencer a PRO -45, fechando o pódio da classe PRO.

Também a AM viveu de um intenso duelo, com o protagonismo a ser assumido pela G’s Competizione, Slow Motion, a par da Gianfranco Motorsport, ST Car e OF Motorport, equipas que passaram pelo comando da classe, numa corrida com alterações de líder constantes ao longo de 8H. No final, as vitórias na AM e na AM +45 viriam a sorrir à OF Motorsport, de Marco Lazarino, Luís Inácio, Rui Marques e Rui Santos. Uma conquista em que Marco Lazarino enaltece: “O balanço é bastante positivo, pois após 3 anos a disputar o troféu conseguimos obter a nossa primeira vitória, a qual nos deixa na luta pelo título na AM, que é o objetivo pelo qual vamos lutar na última prova do ano.” A segunda posição da AM foi assinada pela Slow Motion, de Eduardo Rodrigues e Tiago Amorim. No terceiro lugar da AM ficou a Gianfranco Motorsport, de Ruben Silva e Diogo Marques, equipa que assinou um duplo triunfo ao vencer a AM -30 e C1 NEW. Já na AM -45, a vitória foi conquistada pela G’s Competizione, de Carlos Barbosa, Rodrigo Taveira, Manuel Oliveira, Mário Silva, Miguel Quintas e João Brandão.

Na estreante classe GEN 1, destinada a C1 que não contam com a mais recente atualização de amortecedores, a discussão pelo lugar mais alto do pódio foi protagonizada pela Larama Racing Team e Termolan, numa jornada em que a Nunes Motorsport também chegou a passar pela primeira posição. Uma luta pelo triunfo que viria a sorrir à Termolan, de João Lousada, Hugo Couto, André Moura e André Ferreira. “Foi um fim de semana bastante positivo, tendo em conta que não corríamos há dois anos. Fizemos uma boa gestão de boxes e imprimimos um bom andamento. Tudo somado permitiu-nos ganhar, o que é muito bom”, sublinhou João Lousada.

No segundo posto da GEN 1 ficou a Larama Racing Team, de Tiago Mesquita, Rodrigo Amaral, Duarte Amaral, Pedro Amaral e Diogo Amaral, com a terceira posição a ser alcançada pela ANPAC, de Duarte Aguiar, João Cavaleiro e Miguel Miguel.

Já na classe Friends, o triunfo nas 8H do Estoril viria a ser alcançado pela RACAR Motorsport, de António Lopes, Leandro Martins, Guilherme Lemos, Joaquim Penteado e Manuel Gião. Um resultado em que a equipa sublinha: “Foi um evento muito importante para nós a nível de retorno de imagem e, por isso, bastante positivo. Uma vitória conquistada numa corrida em que aproveitámos também para nos treinarmos em provas de resistência. Ao mesmo tempo, a organização está de parabéns pelo evento que montou, que levou muito público ao Estoril, o que não é fácil.”

Nas 4H do Estoril, a vitória ficou nas mãos da Speedy Motorsport, de Guilherme Matos e Gonçalo Matos, o qual referiu: “Quero agradecer à organização o facto de ter alargado a grelha a outras viaturas, o que nos permitiu integrar esta corrida e ter a oportunidade de alinhar numa corrida de resistência e aprender bastante, desde a gestão de paragens à troca de pilotos. Obrigado também pelo nível organizativo e profissionalismo na forma como articulam as provas e ouvem os pilotos no sentido de melhorar em cada evento. Em termos desportivos, foi a nossa primeira vitória e estamos muito contentes.”

Um evento em que a C1 Eurocup teve como um dos momentos mais marcantes uma homenagem prestada a Manuel Larama, “Larama”, que recentemente nos deixou. Na manhã de domingo, antes do início das 8H do Estoril, todos os pilotos e equipas reuniram-se na reta da meta do circuito prestando um minuto de silêncio em memória de “Larama”. Um mostra de carinho e solidariedade de todo o plantel.

A par da ação em pista, este foi também um fim de semana em que a C1 Eurocup integrou o cartaz de luxo do Estoril Top Motor Show, que reservou um programa imperdível para o público. Um evento que contou com um paddock desenhado a rigor preparado em exclusivo para os adeptos, com uma fabulosa exposição de supercarros, com presenças de BMW M (BMW Caetano Baviera); Mercedes-Benz-AMG (C. Santos VP); Lotus (Lotus Portugal); Porsche (Centro Porsche Lisboa) e RACAR com forte aposta na componente Motorsport.

Em paralelo, a BMW M2 Experience by Caetano Baviera permitiu a 8 elementos do público, selecionados por sorteio, testarem o novíssimo BMW M2 em pista, ao passo que a Stunt Driving Experience, coordenada pelos instrutores da Stunt Driving School, proporcionou um conjunto de atividades imperdíveis aos adeptos, que viveram na primeira pessoa uma verdadeira experiência cinematográfica. Um fim de semana que contou ainda com praças de alimentação, zona kids e espaços de lazer, para conforto e comodidade de todos os adeptos presentes.

Uma jornada em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, enaltece: “Foi um fim de semana de sucesso. A C1 Eurocup teve uma corrida fantástica, com 8H ao cronómetro e imprevisibilidade no resultado nas várias classes até ao final. Uma jornada com grelha cheia e que mais uma vez demonstrou a competitividade e equilíbrio que há no troféu e que deixou os títulos em aberto para as 24H de Portimão, onde teremos uma grelha com mais de 40 carros e várias equipas internacionais já confirmadas”, acrescentando, “Por outro lado, o Estoril Top Motor Show recebeu também uma resposta fantástica por parte do público, com milhares de adeptos ao longo dos dois dias, que puderam desfrutar de um paddock desenhado em exclusivo para eles, o qual foi fortemente elogiado. A satisfação é por isso total. Obrigado a todos os presentes – pilotos, equipas e adeptos – que fizeram desta uma festa única.”