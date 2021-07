Estoril Super Racing Series: Listas de Inscritos e horários | AutoSport

A estreia em território nacional, no próximo fim de semana (10/11 julho), da SuperCars Endurance, a nova série ibérica que esta época junta na mesma grelha carros das categorias GT4 e TCR, reúne um conjunto de ingredientes que deixa antever duas corridas de elevado nível competitivo no Autódromo do Estoril.

