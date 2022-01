Estoril Shakedown assinala início de época da Motor Sponsor | AutoSport

A Motor Sponsor, empresa responsável pela organização de algumas das mais relevantes competições nacionais – Troféu C1 Learn & Drive, Single Seater Series, Civic Atomic Cup e track days Driving Days – assinala o início das atividades em pista na temporada de 2022 com o Estoril Shakedown, dia 6 de março, no Circuito do Estoril.

Uma ação que é já uma marca de referência no panorama automobilístico nacional e que dá aos participantes a oportunidade de testarem os seus carros de competição num traçado icónico, numa altura em que pilotos e equipas começam os preparativos para a temporada de 2022 ao cronómetro.

O primeiro Estoril Shakedown do ano é reservado a carros Turismo/GT (clássicos e modernos) e Fórmulas/Protótipos (fórmulas com todo o tipo de especificações, protótipos e carros de rodas abertas, clássicos ou modernos) e proporciona um total de 2H30 de tempo de pista, dividido por 5 sessões de 30 minutos cada. Para garantir uma experiência premium e a máxima fluidez em pista, o Estoril Shakedown está limitado a um máximo de 20 carros em pista.

Para o responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, esta é uma excelente forma de começar o ano: “O Estoril Shakedown marca o arranque da época desportiva. É uma iniciativa que permite às equipas terem um dia exclusivo de testes em pista, rodarem com os seus carros, e é também uma oportunidade para os pilotos readquirirem ritmo de competição numa fase em que os campeonatos estão parados. Ao mesmo tempo, o Estoril Shakedown assume-se cada vez mais como o ponto de encontro de pilotos e equipas no reinício das atividades desportivas. Aguardamos por isso com grande expectativa esta próxima edição.”

Horário, inscrição e mais informações na área track days em www.motorsponsor.pt