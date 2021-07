Estoril shakedown a 5 de Setembro no Circuito do Estoril | AutoSport

O Estoril shakedown é uma oportunidade para equipas e pilotos recuperarem o ritmo depois das férias. Está aberto a todos os carros de competição, e divide-se em duas categorias: Turismos/GT e Fórmulas/Protótipos. As inscrições são limitadas a 15 carros por categoria para garantir ‘qualidade’ em pista.

Responsável pela organização do Troféu C1, das Single Seater Series, Civic Atomic Cup e dos track days Driving Days, a Motor Sponsor lançou em 2021, dias de testes para competição. Em Abril foi em Braga e a adesão obrigou a expandir para dois dias de evento. Agora será no Circuito do Estoril a 5 de Setembro.

Todas as informações em https://www.motorsponsor.pt/estoril-shakedown