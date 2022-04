Estoril Racing Kickoff: Atomic Cup arrancou | AutoSport

Esta primeira corrida dos Legends, fica também marcada pelo arranque da Atomic Cup, a nova competição da MotorSponsor disputada com os Honda Civic Type R, que neste evento do Estoril ainda não contou com a presença de vários pretendentes que por um lado preferiram esperar para ver, e por outro, com a antecipação do evento em uma semana, não puderam marcar presença, devido a não terem os carros ainda prontos.

Na sua generalidade, os os pilotos gostam da relação custos controlados versus a prestação do carro, pois como se sabe o Honda Civic Type R é fiável, tem um bom motor, e é muito agradável ‘ouvi-los’ em pista. Para já são poucos, mas a MotorSponsor espera ter bem mais na próxima prova.