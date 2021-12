Estoril Racing Festival recebe 2ª edição da Taça Kia | AutoSport

Concluída mais uma temporada de sucesso do Kia GT Cup (a 4ª desde a estreia, em 2018), as atenções centram-se agora para a Taça Kia — evento que irá encerrar o programa da competição promovida pela CRM Motorsport e a Kia Portugal.

Integrada no Estoril Racing Festival, que cumpre o seu 10º aniversário, a prova realiza-se este fim-de-semana, entre 11 e 12 de Dezembro, no palco histórico do Circuito do Estoril. Finalizada a época de 2021, que consagrou como campeões Manuel Gião (Pro), Gonçalo Inácio (Club) e Pedro Pinto (Júnior), os concorrentes aproveitam a oportunidade para experimentarem novos desafios nesta ronda extracampeonato e ainda juntarem um troféu ao seu palmarés.

MUITAS ESTREIAS

São os casos de Manuel Moura Teixeira, Pompeu Simões e do próprio Pedro Pinto, pilotos que se preparam para tripular, pela primeira vez em ambiente competitivo, o Kia Ceed GT. Mas igualmente de Pedro Salvador, que voltará a sentar-se num carro de corridas para se medir contra estes nomes e o do vila-realense Pedro Alves, enquanto acumula as habituais responsabilidades na Speedy Motorsport.

Antecipando-se um interessante confronto de gerações, a expectativa em torno desta categoria encontra correspondência na classe reservada aos Kia Picanto GT. Aos pilotos que militam habitualmente no Troféu monomarca, entre os quais André Regueiro, Jorge Setas, Luís Lourenço, Miguel Lourenço, Rafael Antunes, Vítor Fernandes e Vítor Gouveia, juntam-se Nuno Pardalejo, que regressa após um primeiro contacto com a viatura em Jerez de La Frontera, e os estreantes Filipe Seabra, Ricardo Pinto e Jorge Espírito Santo.

A lista de participantes é completada por Tiago S. Carvalho, Duarte Aguiar e Filipe Paiva, quadros da Kia Portugal que não resistiram à oportunidade de se despedirem de 2021 com a adrenalina no máximo ao volante do divertido Picanto, e ainda por Pedro Leone, representante da Santogal enquanto concessionário da Kia Portugal. A luta pelo mais rápido ao cronómetro entre estes elementos será certamente motivo de divertidas discussões ao longo do fim-de-semana.

Para João Seabra, a realização da Taça Kia é “a melhor forma” da Kia Portugal concluir as atividades desportivas previstas para 2021: “Terminamos em ambiente de festa, numa prova que terá muitos rostos novos nos Ceed e Picanto GT. Agrada-me particularmente o facto de a competição continuar a promover a estreia de novos pilotos e de constatar que muitos daqueles que iniciaram a sua aventura connosco aos comandos do Picanto, incluindo-se aqui a assistência dos carros, querem experimentar um novo desafio a bordo do irmão mais potente”, comenta o Diretor-Geral da marca “É sinal de que, em conjunto com a CRM Motorsport, conseguimos criar duas fórmulas competitivas, que respeitam integralmente os valores de fiabilidade, segurança e emoção difundidos pela marca, integradas num pacote técnico e financeiro que continua a assumir-se como uma excelente plataforma de iniciação no automobilismo”, conclui.

Já Tiago Raposo Magalhães destaca a oportunidade gerada e os seus diversos benefícios: “A Taça Kia serve para fomentar a estreia de novos pilotos e para que as equipas possam ativar e amortizar os seus carros. Mas é também uma forma de proporcionar a quem já participa no Troféu mais uma hipótese de se divertirem ao volante. Ao tempo de pista acrescido, junta-se a possibilidade de testarem novas soluções técnicas, incluindo-se aqui os pneus da Toyo Tires que equiparão todos os Kia Picanto a partir da próxima temporada. Sem esquecer que está em jogo a conquista de mais um Troféu, o que traz sempre uma motivação acrescida. Ao todo, sete pontos positivos, como é tradição na Kia!”, destaca o CEO da CRM Motorsport. Decorrendo ao longo de dois dias, o programa desportivo do Kia GT Cup no Estoril Racing Festival contempla duas

sessões de treinos privados, duas sessões de treinos cronometrados e duas corridas. Seguindo o formato da 1ª edição, os vencedores da Taça Kia nas categorias Ceed GT e Picanto GT serão os pilotos que obtiveram o melhor resultado combinado nas duas corridas.

A ajudá-los nessa tarefa estarão sete equipas nacionais (Be Fast Motorsport, CRM Motorsport, Gianfranco Motorsport, G2B Motorsport, MG Competição, Pedro Alves Racing, Speedy Motorsport).

Programa

Sábado

09:30-10:10: Privados 1

12:00-12:20: Privados 2

15:10-15:25: Cronos 1

15:30-15:45: Cronos 2

Domingo

10:40-11:05: Corrida 1

14:40-15:05: Corrida 2