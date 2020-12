Estoril Racing Festival, Kia Picanto Cup: Rafael Lobato levou tudo

Rafael Lobato não facilitou e conquistou a sexta vitória em seis corrida no fim de semana do Estoril. O piloto de Vila Real selou mais um triunfo concluindo um brilhante fim de semana de competição, com Alexandre Areia, presença constante no pódio. Manuel Gião, também em bom plano no dia de hoje repetiu presença no pódio. Na categoria Guest, Pedro Alves foi novamente o mais forte em Kia Picanto, José Bastos evidenciou-se novamente.