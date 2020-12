Estoril Racing Festival, KIA GT Cup: Rafael Lobato vence corrida 1

Os motores já se fizeram ouvir no Circuito do Estoril e a primeira corrida do dia já tem vencedor. No Kia GT Cup, Rafael Lobato capitalizou da melhor forma a pole conquistada ontem.

O piloto de Vila Real dominou a corrida que liderou de fio a pavio. O piloto de Vila Real foi se afastando de Alexandre Areia que terminou em segundo à frente de Manuel Gião que fechou o pódio. Na categoria Club, Pedro Alves foi o vencedor destacado, com Francisco Coutinho e Pompeu Simões a completarem o top3. Na categoria Júnior foi José Bastos a vencer, tendo suplantado Luís Maria Lisboa e João Aguiar-Branco. Por fim na categoria Guest, Hugo Marcos levou a melhor sobre Pedro Falê com Alfredo Lavrador a desistir perto do fim.