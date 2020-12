Estoril Racing Festival, Kia GT Cup: Poucas surpresas em dia de estreias

Arrancou debaixo de chuva e vento, mas sem nunca descurar a garra que caracteriza o Troféu mais picante do automobilismo nacional! No Circuito do Estoril para a derradeira prova da temporada, os pilotos do Kia GT Cup usaram de todo o seu repertório ao volante no primeiro dia de competição do Estoril Racing Festival para cumprirem, com sucesso, as duas sessões de qualificação previstas no programa desportivo.

À procura do melhor acerto (e aderência) para os seus carros, pilotos e equipas aproveitaram as sessões de treinos para afinarem a fórmula que os levaria a marcar o tempo mais rápido. Mas, no final do dia, essa honra coube a Rafael Lobato (Pro), Pedro Alves (Club), Pedro Pinto e José Maria Bastos — rejubilantes com os pontos extra obtidos e que podem vir a ser determinantes na luta pelo título de campeão!

O estado do piso colocou os nossos guerreiros à prova, e não raras vezes foi possível vê-los num “power-slide” controlado. Apesar da imagem exterior de grande dificuldade no controlo dos carros, a verdade é que a maioria se mostrava sorridente com as condições da pista.

Esta sexta-feira ficou ainda marcada pela estreia de vários pilotos ao volante do novo KiaCeed GT, a mais recente proposta da Kia Portugal e da CRM Motorsport para a Velocidade Nacional. Após um primeiro ano de sedimentação das suas bases, a Organização está já a trabalhar no segundo passo do projeto, com o carro a crescer em binário e potência já a partir de 2021!

Ao volante desta evolução estiveram Hugo Marcos, Jorge Serôdio, Alfredo Lavrador, Nuno Madeira e Pedro Gomes, que saíram visivelmente satisfeitos e surpreendidos com o que sentiram a bordo do Ceed GT, aguardando agora, com expectativa, a estreia em ritmo de corrida.

“Costuma dizer-se que é na adversidade que se vê o verdadeiro caráter das pessoas e hoje tivemos mais uma prova da destreza dos pilotos do Kia GT Cup”, refere João Seabra, Diretor-Geral da Kia Portugal. “Estou certo de que amanhã teremos corridas igualmente emocionantes, cientes de que tudo pode acontecer na batalha pelas três categorias da competição”.

“Apesar das condições atmosféricas difíceis, os nossos pilotos não cometeram erros e voltaram a vincar a sua enorme rapidez e talento ao volante”, confirma Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport.

Decorridas as sessões de treinos privados, livres e cronometrados, a ação competitiva do Kia GT Cup regressa logo pela manhã de sábado, com a realização da Corrida 1, marcada para as 09h30. Seguem-se a Corrida 2, às 12h15, e a Corrida 3, às 15h15 antes do descanso para um novo dia de competição, no Domingo.

Programa Estoril Racing Festival, 11-13 Dezembro2020

Sábado, 12 de Dezembro de 2020

09H30-09H50: Corrida 1

12H15-12H35: Corrida 2

15H15-15H35: Corrida 3

Domingo, 13 de Dezembro de 2020

09H30-09H50: Corrida 4

10H45-11H05: Qualificação Picanto Cup

12H05-12H25: Corrida 5

16H00-16H20: Corrida 6