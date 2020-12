Estoril Racing Festival, Kia GT Cup: Hat-trick de Rafael Lobato

Rafael Lobato está em grande forma e venceu a terceira corrida do Kia GT Cup. O piloto do Kia Ceed #4 venceu as corridas todas até agora, sempre na companhia de Alexandre Areia, que desta vez ficou em terceiro, atrás de Manuel Gião.

Pedro Falé destacou-se na categoria Guest, e Pedro Alves somou o terceiro triunfo na categoria Club. José Bastos voltou a evidenciar-se na categoria júnior que venceu novamente.