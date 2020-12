Estoril Racing Festival: José Correia dominou qualificações do Open

José Correia (Nissan GTR Nismo) dominou as duas qualificações do Open de Velocidade. Na primeira bateu Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros (Porsche 991 GT3 Cup) por 2.825, com Francisco Mora (Cupra TCR) em terceiro a 2.943s e na segunda, exatamente os mesmos protagonistas, com Paulo Pinheiro / Pedro Marreiros (Porsche 991 GT3 Cup) a 1.909s e Francis Mora (Cupra TCR) a +4.393s