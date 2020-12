Estoril Racing Festival, COPV: José Correia vence à geral na corrida 1

A primeira corrida do dia do Open de Velocidade de Portugal no Estoril já deu os primeiros vencedores do fim de semana.

José Correia venceu na categoria G1, Paulo Pinheiro levou a melhor na categoria G2, Francisco Mora foi o primeiro classificado nos TCR e Francisco Gonçalves venceu em G3. A segunda corrida será as 15:55.

Foto: Nuno Organista