Estoril, KIA GT Cup, corrida 1: Vitória para Pedro Alves (Ceed GT) e Manuel Fernandes Jr. (Picanto) | AutoSport

Uma primeira corrida de 2022 emocionante do KIA GT Cup. No final a vitória sorriu a Pedro Alves nos Ceed e a Manuel Fernandes Jr. nos Picanto, mas foi uma corrida repleta de ação, com várias lutas entre os concorrentes deste troféu.

Pedro Pinto ultrapassou Francisco Carvalho após a curva 1, com Pedro Alves à espreita no terceiro posto. Estes 3 pilotos estiveram em luta acesa durante a volta 1, com vários ataques entre todos. Manuel Alves mantinha a liderança entre os Picanto.

A ação foi interrompida com a entrada do Safety Car, depois de Gonçalo Moura no Kia Pincanto GT ter batido forte nas proteções do circuito à saída da curva do tanque. Tiago Madeira também parou na box e possivelmente, esteve envolvido no incidente na volta inicial.

No reinício da corrida, a cerca de 11 minutos do final da prova, Pedro Pinto escapou aos adversários, mas nos Picanto, Manuel Alves teve de defender a sua liderança aos ataques de Manuel Fernandes Jr. Os dois pilotos esgrimiram argumentos durante várias voltas, com Manuel Fernandes Jr. a tentar concretizar a ultrapassagem.

Francisco Carvalho cometeu um pequeno erro na saída da curva do Tanque, que bateu nas proteções do circuito e danificou o Ceed, parando poucos metros à frente, desistindo da corrida e deixando Pedro Pinto e Pedro Alves na frente isolados, com Alves a ultrapassar Pinto.

Manuel Fernandes Jr. atacou de novo, após um ligeiro erro de Manuel Alves, e estiveram ambos os pilotos lado a lado. O terceiro classificado entre os Picanto, André Regueiro, tentou chegar aos dois pilotos da frente, no mesmo momento em que Manuel Fernandes Jr. conseguiu ultrapassar Manuel Alves e passou a liderar o pelotão dos Picanto.

Não eram apenas as lutas pela liderança das duas classes que estavam ao rubro. Vasco Oliveira e Pompeu Simões discutiram a terceira posição entre os Ceed, com Simões a ter de segurar o carro para não perder o controlo do carro, mas permitindo a ultrapassagem de Oliveira.

No final, Pedro Alves venceu entre os KIA Ceed GT e Manuel Fernandes Jr. entre os KIA Picanto.

Pompeu Simões foi penalizado com um Drive Through no final da corrida, possivelmente será adicionada a penalização ao seu tempo final, e os carros #4 de Vitor Fernandes e o #33 de Filipe Seabra estão sob investigação do colégio de comissários, devido ao procedimento de Safety Car.