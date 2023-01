Estoril Experience Day: Inscrições Abertas | AutoSport

Já estão abertas as inscrições para Estoril Experience Day (EED), em que os fãs de corridas podem dar umas voltas no mítico Circuito do Estoril.

Agendado para 12 de fevereiro, o EED reúne equipas de competição e amantes das corridas no Circuito do Estoril. O track day é um momento de comunhão para os amantes e uma oportunidade para as equipas poderem fazer algum trabalho de afinação ou apenas de ativação das suas marcas. O EED é organizado desde 2011 pela CRM Motorsport em parceria com o Motor Clube do Estoril e o Circuito do Estoril. Tem como principal objetivo proporcionar a apaixonados por velocidade a utilização dos seus veículos numa infraestrutura apropriada para o efeito, em segurança e na companhia das suas famílias.

Já pode fazer a inscrição neste link:

https://www.estorilexperienceday.com/



Horário:

https://www.estorilexperienceday.com/pt-horario

Regulamento:

https://portal.fpak.pt/pub/doc/1457/174491