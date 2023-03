Estoril Exclusive Test Day traz a Portugal F1 históricos e Sportscars | AutoSport

Monolugares de Fórmula 1 históricos e outros raros automóveis de competição participam no Estoril Exclusive Test Day no próximo fim de semana, com bilhetes limitados à venda para um evento exclusivo e de preparação para a nova temporada.

Nos próximos dias 17 e 18 de março, o Autódromo do Estoril vai acolher um evento exclusivo de testes de pré-temporada organizado pela Race Ready para Fórmula 1 históricos e Sportscars, para além de carros de Grande Turismo e Turismo de outras eras.

O formato é de um evento exclusivo com um máximo de 10 carros de Fórmula 1 históricos ou Sportscars inscritos por sessão e um máximo de 20 carros de Grande Turismo e Turismo.

Está garantida a presença de monolugares das décadas de F1, tal como o McLaren MP4/1 que Niki Lauda ganhou o Grande Prémio da Grã-Bretanha em 1982 e um Jordan 194 guiado por Rubens Barrichello em 1994.

Também protótipos LMP1 e LMP2 estarão presentes, como um Peugeot 908 LMP1 que participou nas 24 horas de Le Mans. Em sessões separadas também irão marcar presença vários carros de GT e Turismo que habitualmente não são vistos a competir nas nossas pistas como os Ford GT40, Mustang, entre outros.

A organização vai colocar uma quantidade limitada de bilhetes à venda, que darão acesso ao Paddock, apenas no dia 18 de março, sábado. Esta foi a forma que a organização encontrou para dar resposta aos inúmeros pedidos dos aficionados que pretendem ver de perto carros que marcaram épocas douradas do automobilismo mundial.

No sábado existirão também duas sessões de pista para membros do ACP Clássicos e da organização de eventos para carros superdesportivos “Cars & Coffee Portugal”.

Assim, devido à exclusividade do evento e para não se tornar demasiado evasivo para os pilotos e equipas que vão estar a testar, serão vendidos apenas 50 bilhetes para sábado, possibilitando a presença de um número limitado de pessoas junto a estas máquinas e pilotos.

A venda de bilhetes será feita unicamente online na página da Race Ready, até à quinta-feira anterior ao evento, dia 16 de março, caso não esgotem até esse dia, AQUI.

HORÁRIO PROVISÓRIO: