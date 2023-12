Estoril Endurance Festival: Lista de inscritos para a Carrera Los 80 | AutoSport

A Carrera Los 80 no Estoril apresenta uma grelha de partida repleta de qualidade. A temporada de relançamento da Carrera Los 80 chega ao fim com uma jornada dupla dentro do Estoril Endurance Festival, nos próximos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo do Estoril.

O calendário da Carrera Los 80 cresceu este ano, com duas provas em Portugal e outras duas em Espanha, em quatro dos mais prestigiados palcos do desporto motorizado na Península Ibérica: Portimão, Jarama, Jerez e Estoril.

O formato de semi-endurance foi uma aposta ganha, com cada evento composto por duas corridas de 40 minutos, com uma paragem obrigatória nas boxes, permitindo equipas formadas por um ou dois pilotos, e aceitando sobretudo viaturas de Turismo e algumas de Grande Turismo de 1976 a 1993.

Como foi o habitual no passado, voltaremos a assistir no Estoril Endurance Festival ao duelo Ford contra BMW nas categorias de Turismo. De salutar o regresso dos imponentes BMW 635 CSI das duplas Rui Garcia/Miguel Garcia e Paulo Sousa/João Paulo Sousa, e do Ford Capri de Gilberto Corrêa/Jorge Corrêa. A estes “monstros do passado” juntam-se os Ford Escort – um Twin Cam ex-Team Palma de Manuel Ferrão e um Grupo 2 de César Freitas – e o BMW 2002 da dupla espanhola Carlos de Miguel/Luis Delso.

O renomado preparador da Porsche, a Aurora Motorsport, colocará em pista os competitivos 911 RS de Pedro Bastos Rezende, Cláudio Vieira, Bruno Santos e ainda o 934 de Pedro Bethencourt, um carro que alinhou no Le Mans Classic este ano. A grande novidade do braço desportivo da Garagem Aurora é a inscrição do 911 RSR de António Soares, um Porsche visto a correr nas pistas nacionais no início do milénio pelas mãos do saudoso Carlos Rodrigues.

No campo das estreias destaca-se a presença de dois BMW 325i (E30) da RodaClassica que serão tripulados pelas duplas Carlos Tavares/Jean-Marc Finot, num exemplar de Grupo N, e François Wales/Jean-Philippe Imparato, num exemplar de Grupo 2.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, a entidade promotora da Carrera Los 80: “Esta foi uma temporada em que quisemos reerguer este conceito. Sabemos que temos ainda muito que fazer para atingirmos o nosso objetivo de reunir os melhores carros de Turismo e GT dos anos 1980 e princípios dos anos 1990 existentes na Península Ibérica, mas como podemos ver nas outras competições da Race Ready, demora sempre algum tempo a uma boa ideia chegar ao seu máximo potencial.”

Com a sessão de qualificação a ter lugar na tarde de sábado, as duas corridas da Carrera Los 80 estão marcadas para o dia de domingo, com a primeira agendada para as 10h05 e a segunda para as 14h20.

Os bilhetes para o paddock poderão ser adquiridos em BOL.pt ou nas bilheteiras do Autódromo do Estoril nos dias 2 e 3 de Dezembro.