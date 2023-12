Estoril Endurance Festival, Carrera Los 80: Qualificação intensa antecipa corridas animadas | AutoSport

Disputou-se este sábado a sessão qualificação para a Carrera de Los 80, integrada no Estoril Endurance Festival, com uma grande incerteza até aos seus momentos finais, com a dupla Cláudio Vieira e Bruno Santos a conquistar a pole-position.

A equipa do Porsche 911 RS preparado pela Aurora Motorsport entrou de forma fulgurante na sessão, que apresentava ainda algumas zonas com a pista húmida, realizando uma marca que deixou a oposição distante.

Mas com o decorrer da qualificação, os seus adversários foram-se aproximando paulatinamente do duo da frente, ameaçando verdadeiramente a sua pole-position provisória. Primeiro foi Paulo Sousa e João Paulo Sousa, em BMW 635 CSI, a aproximarem-se perigosamente da liderança, tendo mesmo marcado sectores mais rápidos de todo o plantel; depois foi Pedro Bastos Rezende, no seu espetacular De Tomaso Pantera, que parecia caminhar para o primeiro lugar até ao final do segundo sector, onde foi o mais rápido de toda a qualificação, mas um ponta final com bandeiras amarelas condicionou o seu andamento.

No cair da bandeira de xadrez, Cláudio Vieira e Bruno Santos, já parados nas boxes, viam a sua pole-position confirmada, também os mais rápidos na classe Gr 1/N, com uma vantagem de 1,2s para a dupla do BMW da Bisquidoce/RP Motorsport e António Soares, que num Porsche 911 RSR ex-Carlos Rodrigues conseguiu um excelente registo com uma prestação consistente na sua estreia na Carrera Los 80.

Pedro Bastos Rezende, no De Tomaso preparado pela Aurora Motorsport, apesar do ritmo forte que evidenciou, não conseguiu juntar uma volta com os seus melhores sectores e arrancará da quarta posição da grelha de partida.

A terceira linha será dividida pelo mais rápidos da T-Max, Rui Garcia e Miguel Garcia, em BMW 635 CSI preparado pela Mr. Wheeler Motorsport, e por Pedro Bethencourt no seu Porsche 934, também sob os cuidados da Aurora Motorsport.

Na sétima posição da tabela de tempos ficou o Ford Escort preparado pela RP Motorsport pilotado por César Freitas que foi o mais rápido dos inscritos da classe Gr2, tendo nesta luta batido o BMW 325i (E30) os estreantes Jean-Philippe Imparato e François Wales, o décimo mais rápido da geral.

No oitavo posto da grelha de partida alinhará o espetacular Ford Capri de Jorge Corrêa e Gilberto Corrêa que terá ao seu lado um dos seus rivais na luta por um lugar no pódio do Gr1/N, Carlos Tavares e Jean-Marc Finot em BMW 325i (E30) colocado em pista pela Roda Clássica.

As duas corridas de Carrera Los 80 serão disputadas amanhã, a primeira às 10h05 e a segunda às 14h20.