Estoril Endurance Festival: Carrera Los 80 com recorde de inscritos

O histórico Autódromo do Estoril recebe este fim de semana a quarta e última prova da Carrera Los 80, integrada no programa do Estoril Endurance Festival, um evento que promete trazer ao traçado português um verdadeiro desfile de nostalgia e velocidade.

Com um recorde de inscritos esta temporada, o pelotão de duas dezenas de “novos clássicos” — carro de GT e Turismo de meados dos anos 1970 até ao início dos anos 1990 — a Carrera Los 80 apresenta-se com diversas novidades para as duas corridas de 40 minutos de pura adrenalina agendadas para este fim de semana.

A classe de carros de menor cilindrada, a T1400, apresenta como novidade os dois Fiat Punto 85 Sport da ARS Motorsport, para os pilotos Oscar Rosmaninho e Antonio Costa, e o Toyota Starlet da RSM Motorsport, com José Moreira e João Neves ao volante.

Na classe T2000, todo o destaque vai para o Renault Clio 16v da RRB Competicíon, um carro proveniente de um dos mais carismáticos troféus monomarca dos anos 1990s que, com os irmãos Victor Rodriguez-Rey Barral e Javier Rodriguez-Rey Barral, já foi visto a liderar corridas da Carrera Los 80 em Espanha.

Entre os carros de Grupo 1, o duo composto por Kunert Andreas e Xavier Chereau, em BMW E30 325i da RodaClassica, estará frente a frente com os estreantes Tiago Silva e Francisco Pinto, também eles de BMW 323i mas colocado em pista pela Racingcast.

No Grupo 2 vamos assistir a um duelo a três. O Ford Escort MKII RS1800 de Manuel Ferrão, um exemplar com imenso historial no desporto motorizado nacional, irá enfrentar o BMW 323i de César Freitas e ainda o VW Golf do madrileno Javier Basagoiti.

Na TMAX, como é habitual, prevê-se uma luta de gigantes entre os BMW, que desta vez encontrarão um adversário à altura. No campo dos carros da marca de Munique, a dupla francesa Jean-Philippe Imparato e François Wales regressa aos comandos do seu espectacular E30 M3, enquanto no outro carro preparado pela RodaClássica, um BMW 325i, estará a dupla luso-francesa Carlos Tavares/Jean-Marc Finot. As máquinas germânicas terão que enfrentar a popular carrinha Volvo 850 T5 da Monteiros Competições, uma viatura com histórico vencedor na Carrera Los 80 no Autódromo do Estoril, que desta vez será tripulada por José Faria e Pedro Ortigão.

Os fãs de carros de alta performance podem esperar grandes disputas na classe GT Copa, onde se destacam dois belos Porsche 911, assistidos pela icónica Aurora Motorsport, o braço desportivo da histórica Garagem Aurora. Um RS será conduzido por Manuel Moura Teixeira e um RSR pelo sempre favorito Cláudio Vieira. Os dois Porsche terão pela frente o BMW 325i E36 de Diogo Cavaco, que tem apresentado um excelente desempenho ao longo desta temporada, e o BMW E36 M3 da Inside Living, conduzido pelos estreantes Daniel Moreira e Francisco Gonçalves.

O pelotão fica completo com os quatro “convidados”: o Porsche 934 de Pedro Bethencourt, um carro que já competiu anteriormente na Carrera Los 80; o Ford Puma da Monteiros Competições, que poderá ser uma surpresa interessante nas mãos da dupla Miguel Monteiro/Sérgio Moutinho; o Nissan 350Z, que será partilhado por Pedro Poças e João Matos no seu debut nas pistas portuguesas; e, por fim, o Volvo 850 da Monteiros Competições, que será conduzido por Filipe Matias e pelo ex-campeão de ralis 2L/2RM, Diogo Gago.

O traçado técnico do Estoril, com a Curva do Tanque, colocará à prova a habilidade dos pilotos e a preparação mecânica das máquinas. O público pode esperar corridas disputadas, ultrapassagens ousadas e o verdadeiro espírito dos anos 1980 no automobilismo.

Pela primeira vez na Carrera Los 80, será permitido o uso de pneus slicks. Contudo, quem optar por estes pneus terá de parar 30 segundos a mais durante a paragem obrigatória nas boxes, em comparação com aqueles que escolherem pneus semi-slicks.

O acesso à bancada A é gratuito, permitindo a todos os que desejarem assistir às corridas ao vivo fazê-lo sem qualquer custo. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, e participar em todas as actividades previstas, será necessário adquirir um passe, com o custo acessível de 20€ para o fim de semana (sábado e domingo) ou 15€ para um único dia.

Tanto o passe diário como o passe para dois dias podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC ou Worten em todo o país, até ao dia 29 de Novembro. Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, os bilhetes para o paddock estarão disponíveis apenas na bilheteira do circuito.

Depois da sessão de qualificação pelas 09h00 de sábado, a primeira corrida do programa está marcada para as 11h55. O segundo “duelo” do fim de semana está agendado para 11h20 de domingo e será transmitido em directo nas redes sociais Facebook e YouTube da Race Ready.