Estoril Endurance Festival by Powershield: O grande encerramento

O Estoril Endurance Festival by Powershield, marcado para o fim de semana de 30 de novembro a 1 de dezembro no Autódromo do Estoril, promete um encerramento da época desportiva automóvel memorável. Organizado pela Race Ready, o festival reúne um cartaz diversificado, com provas históricas, de GT e de fórmula, destinadas aos fãs de todos os tipos de desporto automóvel.

Uma das principais atrações do evento é a Iberian Historic Endurance 250 km Race, que se tornou um evento célebre no calendário ibérico de corridas desde a sua estreia em 2013. Este ano, mais de quarenta carros clássicos de GT e de turismo irão competir numa corrida de resistência de 250 quilómetros na noite de sábado, 30 de novembro. Com a sua partida única ao estilo Le Mans, esta corrida verá veículos icónicos como o Ford GT40, o AC Cobra e o Porsche 365 saírem da linha de partida ao pôr do sol, criando uma experiência atmosférica e visualmente deslumbrante.

No domingo, 1 de dezembro, as atenções voltam-se para o Campeonato Português de Velocidade. Esta série revitalizada contará com duas corridas de 45 minutos, atraindo um campo de carros GT4 e TCR de alto desempenho, incluindo modelos notáveis como o Aston Martin Vantage GT4, Audi R8 LMS GT4, Mercedes AMG GT4 e Porsche Cayman RS GT4. O campeonato, que agora atrai participantes para além das fronteiras de Portugal, contará com a presença de pilotos portugueses de topo, bem como de concorrentes internacionais, apresentando corridas intensas e sublinhando a sua crescente reputação na Península Ibérica.

Para além da variedade do evento, a série Carrera Los 80 celebra os “novos clássicos” das décadas de 1970 a 1990. Esta corrida verá em ação carros tão queridos como o BMW M3, o BMW 635 CSI, o Porsche 911 e o Honda Civic, evocando o espírito das corridas de troféus de monomarca de décadas passadas.

A série Single Seater Series irá mostrar a única competição de carros de fórmula em Portugal. Esta série inclui uma vasta gama de monolugares, desde os clássicos Fórmula Ford até aos modernos Fórmula 4 e Fórmula Renault 2.0 equipados com caraterísticas aerodinâmicas, prometendo algumas das voltas mais rápidas do fim de semana.

Para encerrar o festival, a corrida de resistência de duas horas do Group 1 Portugal e Mini Trophy contará com mais de trinta carros das décadas de 1970 e 1980. Estes veículos, que desempenharam um papel fundamental na história do desporto automóvel português, trarão um toque nostálgico e competitivo à pista, garantindo um final emocionante para o festival.

Para além da ação em pista, o Estoril Endurance Festival oferece aos fãs uma série de atividades para toda a família. Uma variedade de food trucks estará disponível e os clubes de carros clássicos estarão presentes com exposições especiais, oferecendo aos fãs a oportunidade de admirar estes veículos meticulosamente mantidos. Para uma ligação mais próxima com os pilotos, uma sessão de meet-and-greet permitirá aos fãs obter autógrafos e interagir com os seus pilotos favoritos.

Os espetadores podem assistir ao festival com toda a facilidade, uma vez que a entrada no Stand A é gratuita. Para aqueles que procuram uma experiência exclusiva, estão disponíveis paddock passes, que custam 20 euros para o fim de semana ou 15 euros para um único dia. Estes passes podem ser adquiridos em BOL.pt ou nas lojas FNAC e Worten em todo o país até 29 de novembro. Depois disso, os bilhetes para o paddock só serão vendidos nas bilheteiras do circuito.

Para os fãs que estão a assistir em casa, todas as corridas de domingo serão transmitidas em direto nos canais Facebook e YouTube da Race Ready. Adicionalmente, as corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade serão transmitidas na A Bola TV em Portugal e na DAZN em Espanha, dando aos fãs de toda a Península Ibérica a oportunidade de verem a ação em direto.

Em suma, o Estoril Endurance Festival by Powershield promete um fim de semana emocionante de desporto automóvel com um alinhamento que abrange várias épocas e tipos de corridas, proporcionando um final de época adequado e uma experiência dinâmica para fãs de todas as idades.