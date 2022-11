Estoril, CPV1300: José Braga vence corrida 1 em cima da linha de meta | AutoSport

José Braga (Datsun 1200) venceu a primeira corrida da ronda do Estoril do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, englobado no Estoril Racing Tribute Armando Pinto. Braga ultrapassou quase em cima da linha de meta Pedro Barbosa (Datsun 1200) que seguia na liderança do pelotão, por uma diferença mínima. No terceiro posto da classificação geral ficou Luís Mendes (Citroen AX Sport), que venceu na classe Legends. José Fafiães (Datsun 1200), que arrancou do primeiro posto da grelha de partida e liderava as contas do campeonato.

José Fafiães tinha conquistado a pole position, tendo ao seu lado para a partida lançada da penúltima corrida da época Luís Mendes. O piloto do Citroën passou para a liderança na travagem para a curva 1, com Fafiães a baixar para quarto, sendo ainda ultrapassado por Carlos Cruz e perdido mais uma posição, ficando no quinto posto. Atrás de Luís Mendes seguia João Braga, Jorge Marques e Cruz. À entrada para a segunda volta, Pedro Barbosa ultrapassou José Fafiães, quando Mendes tinha 0.5s de vantagem sobre o vice-líder do pelotão, João Braga, que era o primeiro da classe H-75.

No Desafio ANPAC, José Miguel Ferreira ficou parado em pista, desistindo à volta 2, enquanto David Vieira liderava o pelotão dos Fiat Punto 85.

Miguel Miguel (MG Metro) entrou no pitlane no final da volta 2 e desistiu, encurtando o pelotão da classe Legends.

Faltavam cerca de 17 minutos para o final da primeira corrida do fim de semana dos 1300, quando Pedro Barbosa alcançou João Braga, que entretanto tinha passado para a liderança do pelotão, beneficiando da velocidade de ponta do Datsun em comparação com o Citroen AX. Ficava assim, Barbosa na frente da corrida, perseguido de perto por Braga e Mendes, que prometiam dar luta ao líder pela vitória à geral. O Citroën AX Sport era melhor no miolo do circuito do Estoril e Luís Mendes aproveitou isso para ultrapassar João Braga no final da reta oposta, subindo ao segundo posto, mas com esta luta, Pedro Barbosa tinha já uma vantagem de 1.7s sobre os seus adversários. João Braga respondeu a Mendes na seguinte passagem pela reta da meta, ascendendo ao segundo posto, mas Luís Mendes não desistiu e deu luta ao seu adversário do Datsun.

Mesmo com algumas travagens bloqueadas, Pedro Barbosa aumentou o terreno para Braga e Mendes, tendo a nove minutos do final da prova mais de 2.4s de vantagem. Nesse momento, o líder da classificação geral do CPV 1300, José Fafiães parou em pista, ficando de fora da corrida inaugural do fim de semana, beneficiando João Braga nas contas do título nacional.

Pedro Pimenta (Fiat Punto 85), concorrente do Desafio ANPAC recebeu uma penalização por Drive Through, por ter ultrapassado sob bandeira amarela.

Os líderes do pelotão começaram a dobrar concorrentes mais atrasados, aproveitando João Braga para descolar de Luís Mendes, e depois de ter concluído a volta mais rápida da corrida, encurtou bastante a desvantagem para o primeiro classificado, Pedro Barbosa. À entrada para a volta 10, Braga estava 0.2s atrás de Barbosa, tendo concluído novamente a volta mais rápida da corrida na volta anterior. A discussão pela vitória na corrida estava acesa.

Os dois pilotos da frente do pelotão assistiram a um toque entre dois concorrentes do Desafio ANPAC na curva 1 à entrada da volta 11, mas sem interromper a luta entre Barbosa e Braga. Na última volta Braga deixou escapar ligeiramente Pedro Barbosa, mas voltou à carga ainda antes da meta, passando por uma vantagem mínima sobre a linha de meta à frente do seu adversário.

Venceu assim João Braga, seguido de Pedro Barbosa e Luís Mendes, que venceu na classe Legends. David Vieira foi o vencedor entre o pelotão do Desafio ANPAC.