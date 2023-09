Estoril Classics: Relíquias da F1 e MotoGP de regresso | AutoSport

O Estoril Classics está de volta para a sua 7.ª edição, entre os dias 6 e 8 de outubro, no Autódromo do Estoril. O evento conta com 10 corridas e cerca de 300 carros clássicos das disciplinas de Fórmula 1, Sports Cars, GTs e Turismos. A grande novidade deste ano são as Motos de GP.

Durante três dias, os amantes de velocidade vão ter a oportunidade de estar bem perto de algumas das máquinas mais icónicas da história. Destacam-se o Lotus 72 Ford Cosworth, modelo que competiu no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 entre 1970 e 1975 e que venceu a competição com Emerson Fitipaldi, e o McLaren M26, modelo conduzido por James Hunt até à sua vitória no GP do Japão de 1977. No total, são 21 os carros inscritos para a corrida dos Clássicos de F1 até 1986.

O regresso das Motos de GP ao Autódromo do Estoril, com o The Amicale Spirit of Speed – clube europeu dedicado a manter em perfeitas condições as grandiosas máquinas de duas rodas – promete captar a atenção dos visitantes. Além das demonstrações agendadas para a pista, está a ser preparada uma exposição de motos que competiram nos campeonatos do mundo, onde se destaca o motociclo que levou Miguel Oliveira à vitória no Grande Prémio da Catalunha em 2021.

Quem adquirir o bilhete de acesso ao paddock terá a possibilidade de ver de perto estas máquinas, bem como de contactar diretamente com os seus pilotos e membros da equipa de manutenção. O acesso à bancada A é gratuito.

“Na nova edição do Estoril Classics contamos com grandes clássicos automóveis e uma novidade para satisfazer o gosto de todos os amantes de desporto motorizado: o regresso das Motos de GP. Mais uma vez, o Circuito do Estoril reforça o seu papel nas competições de clássicos mais importantes a nível mundial, tornando-se destino obrigatório para os verdadeiros apreciadores destas máquinas, e ao fortalecer a relação entre a região de Cascais e o desporto automóvel.”, refere Duarte Nobre Guedes, mentor do evento.

Os participantes pertencem a um grupo exclusivo de Gentleman Drivers, provenientes de mais de 20 nacionalidades, todos apaixonados pelo desporto automóvel e pela sua história.

Em parceria com a Peter Auto e com o apoio do Turismo de Cascais, o Estoril Classics 2023 é organizado pela Race Ready, marcando a agenda mundial das provas de máquinas clássicas.