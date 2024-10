Estoril Classics: pé no acelerador da nostalgia, é no fim de semana

O Circuito do Estoril vai receber este fim de semana um autêntico reviver da era dourada do automobilismo. Motores do passado, corridas de lendas, está de volta o brilho dos clássicos, do tempo em que os motores ‘cantavam’.

Nos dias 4, 5 e 6 de outubro, o Estoril vai ser palco de uma autêntica máquina do tempo com a 8ª edição do Estoril Classics. Com uma dimensão internacional, o evento recebe algumas das melhores equipas e viaturas de todo o mundo no mítico Autódromo do Estoril, circuito que acolheu várias provas e campeonatos internacionais. Muito mais do que um evento de automobilismo, o Estoril Classics é uma experiência rica em história e emoção, tanto para os mais aficionados como para os curiosos de todas as idades.

O programa engloba cinquenta anos de desporto automóvel nas suas mais diferentes categorias, como Fórmula 1, Sport Protótipos, GT e Turismo. A grande curiosidade deste ano será o Tyrrell P34, o único carro de Fórmula 1 com seis rodas que foi utilizado em competição. Este e outros ícones automobilísticos, vão ganhar vida e despertar a memória da era dourada do mundo automóvel. Destaque também para outro ponto alto, que será a corrida para carros de Fórmula 1 até 1986, onde se vai poder ver viaturas que já foram conduzidos por James Hunt, Keke Rosberg ou Niki Lauda. Também é prometida muita emoção na Classic Endurance Racing, que conta com carros de GT e protótipos de sonho, como o Porsche 935, BMW M1, Lola T70, Ferrari 512 BBLM. Está garantida a presença de carros que marcaram as décadas de 70, 80 e 90 e recordam o tempo de Nelson Piquet, Alain Prost ou Ayrton Senna, pilotos emblemáticos que rasgavam as pistas e enlouqueciam as multidões com as suas manobras.

Numa autêntica aula de história sobre rodas, o Estoril Classics oferece uma imersão completa no mundo do automobilismo clássico. Além da adrenalina das corridas e demonstrações em pistas, os visitantes terão a oportunidade única de apreciar a beleza singular de carros que marcaram o passado e conhecer a história de grandes insígnias.

O acesso à bancada A é gratuita, mas quem quiser aceder ao paddock e estar junto aos carros, ver a exposição temática e entrar no Food & Brand Village deverá comprar bilhetes, que variam entre os 20 e os 50 euros.

Local: Autódromo do Estoril

Horário: dia 4, das 9h às 19h; dia 5, das 9h às 20h; dia 6, das 9h às 18h30

Preços: Entrada livre – Bancada A; 20€ (sexta-feira); 35€ (sábado ou domingo); 50€ (bilhete de 3 dias) – Paddock

