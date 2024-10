Estoril Classics: Os resultados de ontem e os primeiros destaques

O Estoril Classics teve início no Autódromo do Estoril, com uma exibição de carros históricos de seis décadas do automobilismo. Entre os destaques está o Tyrrell P34, único carro de seis rodas a competir na F1, com dois exemplares na pista.

Outros veículos notáveis incluem Porsche 935, Ferrari 512BB LM, Ford GT40 e Bizarrini 5300 GT. Nas qualificações, Mark Harrison liderou o Classic GP com o seu Shadow DN9B. John Spiers e Nigel Greensall dominaram o Classic Touring Challenge com um Ford Mustang 289. Dario Franchitti e Sebastian Glaser se destacaram no Endurance Racing Legends. As corridas começam amanhã, com ingressos esgotados.

Saleen S7-R com ligações lusas

No Estoril, vemos máquinas repletas de história por todo o lado. O Saleen S7-R é um deles. Em 2003, um grupo de pilotos portugueses competiu no FIA GT com um Saleen S7-R da Graham Nash Motorsport. Pedro Matos Chaves, Ni Amorim e Miguel Ramos conduziam o carro na maioria das provas, mas no Estoril, António Coimbra substituiu Chaves. O trio terminou num respeitável oitavo lugar. Agora, 21 anos depois, o mesmo Saleen retorna ao Estoril para competir no Endurance Racing Legends do Estoril Classics, pilotado por Steve Brooks.

Tojeiro – as ligações a Portugal de uma marca importante

John Tojeiro, fabricante de chassis com fortes ligações a Portugal, nasceu no país, filho de pai português e mãe inglesa, mas foi criado na Inglaterra. Ele destacou-se no automobilismo, sendo famoso pela criação do AC Ace, que posteriormente originou o AC Cobra com Carol Shelby. No Estoril Classics, um Tojeiro EE de 1965, um dos primeiros carros de desporto com motor central/traseiro, estará presente no The Gentleman Challenge, pilotado por Dr. Afschin Fatemi. O modelo podia ser equipado com motores Jaguar, Buick ou Coventry Climax.

Maserati MC12 GT1

Miguel Ramos foi um dos pilotos que competiu com o icônico Maserati MC12 GT1, um dos mais impressionantes GTs, com muitos títulos ao longo da sua carreira. Em 2006, Ramos correu no Campeonato Italiano de GT ao lado de Luca Cappelari pela Racing Box, conquistando o título daquele ano. Um dos Maserati MC12 GT1 dessa campanha vitoriosa estará presente no Estoril Classics.

Lotus Elise GT1 em estreia

A corrida do Endurance Racing Legends deste ano no Autódromo do Estoril marca a estreia de um Lotus Elise GT1, conduzido pelos irmãos Mike e Loris Hezemans. O carro pertence à família Hezemans e foi utilizado pela GT1 Lotus Racing em 1997 no campeonato FIA GT1. Esta é a primeira vez que o carro corre no Estoril, uma estreia adiada desde 1997, quando o FIA GT1 não aconteceu em Portugal devido à necessidade de obras no autódromo para receber a Fórmula 1. O FIA GT voltou a Portugal apenas em 2000, já sem os GT1.

