Estoril Classics: o regresso de Soheil Ayari às vitórias

Soheil Ayari voltou a impor o seu Ligier no Classic GP! O piloto franco iraniano que fez ‘fama’ na endurance venceu o ano passado o Classic GP e parece ter gostado da experiência, tendo na edição deste ano está em boa posição para repetir a façanha, depois de ter vencido a corrida de sábado.

O francês colocou o seu Ligier JS21 no segundo posto da grelha de partida, mas arrancou mal caindo para terceiro, na saída da Curva 1. No entanto, Ayari estava determinado em vencer e, aproveitando a superioridade do chassis gaulês, passou ao ataque, chegando a primeiro na travagem da Curva 3.

A partir daí, o piloto da Ligier imprimiu um andamento que mais ninguém conseguiu acompanhar, abrindo uma vantagem de mais de seis segundos. Contudo, já perto do final, o McLaren M26 de Olivier Breittmayer parou em pista, obrigando à intervenção do Safety-Car, o que fez evaporar a o fosso que o líder tinha cavado para os seus perseguidores.

Depois do carro de Woking ser recuperado, Ayari conseguiu acertar no momento certo para acelerar e cavou um fosso que foi determinante para realizar a última volta sem sobressaltos, vencendo a primeira corrida do Classic GP deste ano.

Na segunda posição ficou o Ensign MN181-B pilotado por Laurent Fort, ao passo que Katsu Kubota ficou no terceiro posto no seu Lotus 72, tendo vencido também a Classe A, dedicada a carros pré-efeito de solo.

Domingo realiza-se a segunda corrida do Classic GP, estando o arranque previsto para as 14h30.