Estoril Classics: Muito público a vibrar com corridas emocionantes

O domingo amanheceu sombrio e carrancudo, com o céu pesado e carregado de nuvens que prometiam derramar chuva empurrada por ventos indomáveis. Mas nem mesmo a ameaça de tempestade conseguiu afastar os resilientes adeptos portugueses, que, imperturbáveis, encheram as arquibancadas do Autódromo do Estoril para testemunhar o grandioso ato final da edição de 2024 do Estoril Classics.

E foram recompensados com batalhas épicas entre máquinas lendárias que ‘devolveram’ momentos de pura emoção e adrenalina!

Corridas emocionantes inebriam o muito público

A 2.0 Litre Cup deu início ao dia de corridas, com uma prova cheia de lutas entre os Porsche 911 2.0 ao longo de todo o pelotão que foi entusiasmando o muito público que já marcava presença nas bancadas do circuito permanente mais antigo de Portugal

Marino Franchitti liderou grande parte da primeira metade da prova, mas a troca de pilotos foi demorada, o que deixou Dario Franchitti, o seu irmão muito atrasado. No entanto, o triplo vencedor das 500 Milhas de Indianapolis, não deixou os seus créditos mãos alheias e, com uma recuperação fulgurante, conseguiu chegar ao primeiro posto para vencer a etapa do Estoril da 2.0 Litre Cup.

A corrida que se seguiu foi a Classic Endurance Racing II, categoria que apresenta carros que participaram nas grandes provas de resistência nos anos 1970 e 1980.

Apesar a ameaça de chuva e de ter caído alguma no início, a pista manteve-se apta para pneus slicks, oferecendo uma corrida animada ao muito público que se continuava a juntar nas bancadas.

Foram diversos os carros que passaram pelo comando, como foi o caso do BMW M1 Procar Sebastian Glaser, assim como o Osella PA5 de Nick Padmore, mas no final, Maxime Guenat imporia o seu Lola T286 na prova dos Classic Endurance Racing

Depois de uma pausa competitiva para o público se deleitar com os fantásticos Fórmula 1 presentes na demonstração, na qual pontificaram os espectacular Tyrrell 021 com motor Yamaha V10, e o belíssimos Tyrrell P34 completamente original de Pierluigi Martini, foi a vez da prova final da Endurance Racing Legends.

Uma vez mais, as máquinas que competiram as prova de resistência nos anos 1990 e princípio do século impressionaram os adeptos e ofereceram uma corrida bastante animada, que só ficou decidida nos últimos instantes, quando o Maserati MC12 GT1 de Evgeny Kireev passou o Lola MG EX257 de Mike Newton, triunfando.

Depois da prova Endurance Racing Legends, o Autódromo do Estoril voltou quase sessenta anos atrás no tempo com o The Gentleman Challenge.

Ao longo da corrida de quarenta minutos assistiu-se a uma feroz luta entre diversos pequenos protótipos ingleses do final dos anos 1950 e início dos 1960. Luc-Pierre Verquin conseguiu impor o seu Lister Knobbly Chevrolet ao Cooper T38 de Frederic Wakeman/Patrick Blakeney-Edwards por doze segundos, tendo ficado o Lotus XI de Dafyd Richards no degrau mais baixo do pódio.

A prova do Heritage Touring Cup realizou-se logo a seguir ao Classic GP e um intenso duelo entre os Ford e os BMW agarrou os fãs, que se mantiveram em largo número nas bancadas do Autódromo do Estoril.

Yves Scemama conseguiu levar a melhor na batalha, colocando o seu possante Capri RS 3100 Cologne no primeiro lugar para vencer a prova, muito embora Emile Breittmayer, em BMW 3.0 CSL, se tenha aproximado ligeiramente da liderança nos momentos finais, ficando no segundo posto a nove segundos. No terceiro posto ficou um modelo idêntico da marca bávara, o pilotado por Michael Kammermann.

O Iberian Historic Endurance foi a prova que se seguiu e presenteou os adeptos com excelentes motivos de interesse, para lá do seu extenso e exótico pelotão, destacando-se o fervoroso duelo entre o Ford GT40 de Christian Oldendorff e o de Paulo Lima.

O português levou a melhor, vencendo a prova de cinquenta minutos, sendo acompanhado por Olivier Muytjens, em Shelby Cobra Daytona, e por Oldendorff, na subida ao pódio, por esta ordem.

O Classic Endurance Racing I fechou o Estoril Classics deste ano, que ao longo dos três dias contou com trinta e cinco mil pessoas nas bancadas e paddock, tendo produzido momentos emocionantes ao cair da noite.

O Chevron B19 de Jamie Constable parecia ir a caminho da vitória, apesar da aproximação consistente do Lola T70 Mk.3B de Armand Mille, mas a menos de oito minutos da bandeira de xadrez, o protótipo aberto não evitou um pião na travagem para a Parabólica Interior, cedendo o comando ao carro criado por Eric Broadley, que venceu uma vez que, pouco depois, a corrida terminaria com bandeira vermelha devido à bátega de água que se abateu sob o circuito português.

Nas posições imediatas do pódio ficou Constable, que apesar do seu erro conseguiu manter o segundo posto, e Max Banks e Andrew Banks, em McLaren M6B.

Assim se concluiu a oitava edição do Estoril Classics que para além do muito público presente nas bancadas e no paddock, teve ainda mais de trinta mil pessoas a seguir as corridas através da transmissão realizada nos canais de Youtube dos organizadores.

Depois de um fim de semana de magia com as corridas de carros que marcaram a história do automobilismo, seguramente que os adeptos estão já a ansiar pela 9ª edição do Estoril Classics, que está prevista para os dias 3 a 5 de outubro.

