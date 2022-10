Estoril Classics: Muito e bom para ver ainda hoje | AutoSport

Depois de dois dias de grande espetáculo no Estoril Classics, um evento que é há muito um referência dos clássicos, ainda hoje tem muito e bom para ver no circuito do Estoril.

Desde a corrida do endurance Racing Legends, The Greatest Trophy, A F1 classic GP Pré-1986 com o programa a terminar com a Heritage Touring Cup, Classic Endurance Racing e o sempre espetacular Iberian Historic Endurance.

Fotos: Race Ready/Eduardo Fernandes

Durante o fim de semana já tivemos um Lotus F1 a vencer uma corrida no Estoril, ou que trouxe, naturalmente grandes memórias, relativas ao triunfo de Ayrton Senna e ainda vamos ter mais uma corrida destes belos monolugares.

O dia está bom e tal como ontem, espera-se muita gente nas bancadas, que ontem estiveram cheias e o paddock pleno de adeptos a assistir a corridas fantásticas.

A banda sonora dos motores Cosworth DFV V8 e Alfa Romeo V12 é algo que não se esquece.

Em pista temos ainda o Williams FW07B, ou o Williams FW08C, ambos batidos pelo Lotus 87 na primeira corrida do Classic GP Portugal Sotheby’s Realty.

Em pista, mais um Ensign MN181-B Ford Cosworth DFV, segundo, o Surtees TS59 Ford Cosworth DFV, que conquistou o triunfo na classe A reservada a carros construídos até ao final de 1979 e sem efeito de solo ou fundo plano, ou ainda o belo Embassy Lola T370.

A segunda corrida do Classic GP Portugal Sotheby’s Realty terá o seu arranque hoje, domingo às 13h40 e poderá ser seguida nas redes sociais do evento.

De resto, são cerca de trezentos carros em pista que cobrem seis décadas de automobilismo, num evento que ainda pode desfrutar até ao fim da tarde de hoje.

A Peter Auto traz trouxe até nós a 2.0L Cup reservada aos Porsche 911 de dois litros preparados de acordo com o regulamento da FIA até 1966.

A Classic Endurance Racing 1 leva-nos às mais emblemáticas épocas das provas de resistência. Pode ver os Ford GT40, Lola T70 ou ‘ir’ a Le Mans dos anos 1960 e 1970 por exemplo com o Porsche 908/3 com as cores da Martini.

O Classic Endurance Racing 2 dá seguimento cronológico à categoria anterior, dando cor aos anos 1970 e início dos anos 1980.

Aqui, muitos protótipos como o Lola, Osella e os Chevron. Ainda em pista os BMW M1 Procar, Ford Capri Zakspeed e Porsche 935 K3.

No Endurance Racing Legends, que exibe GT e protótipos dos anos 1990 e do início do presente século, é possível ver algumas das máquinas que fizeram história, como é o caso do Ferrari 430 GTC ou das diversas versões do Porsche 911. Ou o MG Lola EX257, um carro de cockpit aberto que se mostrou muito rápido na sua época.

O The Greatest’s Trophy, é uma competição com carros que marcaram as grandes corridas de resistência nos anos de 1950s e 1960s. Aqui podem ver-se máquinas como os Alfa Romeo Giulietta SZ e Giulia TZ, ou o Bizzarini 5300 GT. Mas é o Ferrari 250 GT SWB, a jóia da coroa.

Temos ainda os Fifties’ Legends, uma era em que os carros, apesar de ainda rudimentares, atingiam já velocidades elevadíssimas na mítica recta das Hunaudieres, então sem chicanes onde se via por exemplo o Jaguar Type D, que venceu em Le Mans por três vezes.

A Sixties’ Endurance traz os ícones de resistência da primeira metade dos anos sessenta do século passado, Jaguar Type E, Shelby Cobra, etc.

E também os carros de turismo, com Heritage Touring Cup trouxe até ao ‘nosso Autódromo’ carros deste tipo desde 1966 até 1984 como os Ford Capri, 2600 RS e 3100 Cologne, o BMW 3.0 CSL e o Alfa Romeo Giulia 1750 GTAm.

São quase trezentos carros repletos de história e que evocam épocas gloriosas do automobilismo. Imperdível para qualquer verdadeiro adepto do desporto automóvel.

Não esquecendo o Iberian Historic Endurance, com a competição de clássicos da Península Ibérica a exibir carros de GT e Turismo de 1965 a 1976 e com uam grelha de 45 carros.

Existem ainda alguns ingressos disponíveis, mas para todos aqueles que não conseguirem o desejado acesso ao paddock, como é tradicional, a entrada na bancada A é livre.