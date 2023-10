Estoril Classics: lotação esgotada para hoje, mas bancada A é grátis | AutoSport

Foi a Fifties’ Legends que recebeu luz verde para a primeira corrida do evento, tendo carros marcantes dos anos 1950 e 1960 se feito à pista em condições bastante exigentes.

O esbelto Lotus 19 dividido por Otto Reedtz-Thott/Jakob Viggo Holstein foi o mais forte vencendo a corrida de 1h20 perante a oposição do imponente Shelby Cobra de John Spiers/Nigel Greensall e do ágil Austin-Healey 3000 Mk I de Eugène Deleplanque.

Depois do Classic GP realizou-se a prova do The Greatest’s Trophy, onde puderem ser vistos em pista alguns dos carros mais valiosos de todo o programa.

Volker Hichert/Björn Ebsen impuseram o seu Bizarrini 5300 GT perante o Lister Costin de John Spiers e o valioso Maserati T61 Birdcage de Guillermo Fierro.

O desfilar competitivo de máquinas em pista prosseguiu com o Endurance Racing Legends, onde se apresentam os carros mais modernos de todo evento.

O impressionante Maserati MC12 GT1, que foi pilotado por Miguel Ramos em 2005, levou melhor pelas mãos da dupla Evgeny Kireev/Ramzan Orusbaev, batendo o MG EX264 LMP2 de Mike Newton, que caiu para último logo na primeira volta devido a um incidente com um dos Aston Martin DBR9. Marc Jully completou o pódio aos comandos do seu Chevron B71 Ford, um chassis também conhecido como Keiler KII.

No Sixties Endurance os possantes Shelby foram os grandes dominadores, com sete carros entre os nove primeiros. Apenas os irreverentes Lotus se conseguiram intrometer, tendo três automóveis de Hethel nos dez primeiros classificados.

Philip Kadoorie/Seb Perez foram os mais fortes, em Cobra 289, tendo a companhia na subida ao pódio por Michael Birch/Luke Stevens, em Lotus 15, e Armand Mille/Yves Scemama, em Cobra Daytona Coupé.

No último dia do evento deste ano, voltará a haver um programa cheio de corridas que versam seis décadas do desporto motorizado, podendo todos adeptos assistir a um museu em pista, sendo que os bilhetes de paddock estão já completamente esgotados. Porém, é ainda possível aceder à bancada A, cujo acesso é grátis.