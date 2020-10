Estoril Classics: Live Streaming em direto (Veja aqui)

O Estoril Classics não tem público, mas para que não perca a ação pode seguir em Live Streaming no canal de Youtube do Estoril Classics, a partir das 12h10 de sábado, dia 10 de outubro, até às 19h25, e das 9h00 de domingo, até às 17h25.Os comentários serão feitos pelo trio Alistair Douglas, comentador habitual do Silverstone Classic, adjuvado pelo conhecedor Adelino Dinis e com as entrevistas de Rui Belmonte, habitual comentador na SportTV.