Estoril Classics: Lendas do automobilismo regressam a Cascais em outubro | AutoSport

Nos próximos dias 8 a 10 de Outubro, o Autódromo do Estoril voltará a receber aquele que já é um dos maiores eventos de Clássicos da mundo, o Estoril Classics. Organizado pelo Turismo de Cascais, o Estoril Classics celebra, neste ano de 2021, a sua quinta edição. No Circuito do Estoril estarão presentes os Fórmula 1 Clássicos que tanto fazem sonhar os adeptos da modalidade, mas não só.

Os protótipos de Le Mans estarão novamente presentes, com três corridas para as décadas de 1970’s, 80’s e 2000. Juntam-se a estas históricas máquinas de competição, alguns dos mais prestigiados Grande Turismo, como os Ferrari 250 SWB ou Jaguar E-Type, modelos que competiram no Circuito de Cascais, nos anos 60. Outro regresso em destaque será a presença dos Capri RS3100 e BMW CSL similares aos que o circuito recebeu nas provas do Europeu da especialidade no final da década de 70.

Nem toda a acção será dentro de pista, com o regresso do Rally de Portugal Histórico e o sempre Glamoroso Concurso de Elegância ACP, que se realizará, desta feita, no Circuito do Estoril. Pode conhecer todas as competições presentes em detalhe no novo website do evento em EstorilClassics.pt

Mantendo as parcerias de sucesso do passado, com a Race Ready, Peter Auto e o ACP, o Estoril Classics receberá em Cascais alguns dos mais respeitados e conhecidos “Gentleman Drivers” do mundo, assim como algumas das mais valiosas máquinas da História do Desporto Automóvel.

A organização do Estoril Classics tem planeado poder acolher o público em 2021. No entanto, para esta edição a presença de público não está ainda confirmada, dependendo das restrições impostas pelas entidades competentes para os dias 8 a 10 de Outubro. A atualização destas informações será feita no novo website com a colocação de bilhetes à venda numa data mais próxima do evento.

Para mais Informações contactar [email protected] & [email protected]