Estoril Classics: Evento de 2024 já tem data | AutoSport

O Estoril Classics navega de sucesso em sucesso e a edição de 2024 já tem data marcada. 4, 5 e 6 de outubro serão dias de festa no Autódromo do Estoril.

O Estoril Classics faz parte do maior e mais prestigiado “tour” de eventos de carros clássicos do mundo, organizado pela byPeter Auto, que inclui circuitos históricos como Spa (Bélgica). Portugal recebe a última etapa da época 2024.

O programa do evento contará uma vez mais com as grelhas da Peter Auto e da Race Ready dedicadas a diferentes períodos da história do desporto automóvel e categorias: 2.0L CUP, Classic Endurance Racing, Endurance Racing Legends, Fifties’ Legends, Sixties’ Endurance, Heritage Touring Cup e The Greatest’s Trophy.

Esta será a oitava edição de um evento que celebra o passado do desporto automóvel, num cenário que em tempos integrou o calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ou Moto GP, no Autódromo do Estoril. Em 2023, o Autódromo do Estoril atraiu mais de 30 mil visitantes, com todos os bilhetes para o paddock esgotados.

O Estoril Classics é organizado em parceria com a Peter Auto e conta com o apoio do Turismo de Cascais, consolidando-se como um dos eventos de clássicos de maior destaque no panorama internacional. A Race Ready é a organizadora oficial deste evento que, mais uma vez, marcará a agenda mundial das competições de automóveis clássicos.