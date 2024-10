Estoril Classics é no fim de semana

A aguardada semana do da edição deste ano do Estoril Classics chegou e os motivos para marcar presença no Autódromo do Estoril no próximo fim de semana são muitos.

O Tyrrell P34 era já uma das grandes atracções da edição deste ano do Estoril Classics, com um carro destes inscritos no Classic GP, mas um segundo modelo estará presente na demonstração de Fórmula 1.

Pierluigi Martini recuperou um P34 original ao mais pequeno detalhe segundo a especificação do Grande Prémio do Japão de 1977. O monolugar do transalpino ostenta o volante usado por Ronnie Petterson e o banco de Patrick Depailler, dado que o italiano não cabia no do sueco, devido à diferença de estaturas.

Também um Tyrrell, mas de 1993, o 021, estará presente na demonstração de carros de Fórmula 1. Este monolugar competiu pelas mãos de Ukyo Katayama e Andrea De Cesaris e é animado por um motor Yamaha V10 OX10A. Uma oportunidade única para os adeptos poderem ouvir gritar a plenos pulmões um motor atmosférico V10 capaz de ultrapassar as 15 mil r.p.m.

PERSONALIDADES DAS CORRIDAS E NÃO SÓ

O Estoril Classics é um evento que atrai adeptos de automobilismo, gentleman drivers, mas também estrelas do desporto automóvel e personalidades públicas são seduzidas, devido seu programa completo e organizado, assim como toda o ambiente sofisticado e cuidado que se vive no paddock.

Uma das personalidades que repete, depois de ter estado presente o ano passado e em 2021, é Zak Brown, o CEO da McLaren Racing, que este ano fará equipa com Tom Kristensen na Classic Endurance Racing II com um Porsche 935 e na Heritage Touring Cup com um Ford Capri RS 3100.

O dinamarquês dispensa apresentações, sendo o piloto com mais vitórias nas 24 Horas de Le Mans, nove, sendo apelidado de “Mr. Le Mans”.

Uma estreia absoluta deverá ser a de Adrian Newey, o reputado diretor técnico de Fórmula 1, que ao longo da sua carreira viu carros concebidos por si conquistarem vinte e cinco títulos para a Williams, McLaren e Red Bull. Recentemente, o técnico inglês esteve no centro de grande atenção mediática, dado ter decidido sair da Red Bull para rumar em 2025 à Aston Martin. Adrian Newey deverá alinhar num Ferrari 430 GTC na Endurance Racing Legends.

Dario Franchitti é outro dos nomes que marcará presença no Estoril Classics, um piloto que fez história nos Estados Unidos da América com quatro títulos na IndyCar e três vitórias nas 500 Milhas de Indianapolis.

O escocês fará equipa com Marino Franchitti, o seu irmão e também ele piloto, na 2.0L Cup, aos comandos de um Porsche 911.

Pierluigi Martini estará também no Estoril Classics. O italiano é mais conhecido pela sua carreira na Fórmula 1, onde competiu com a Minardi e Scuderia Italia, tendo brilhado no Autódromo do Estoril, quando no Grande Prémio de Portugal de 1989 partiu do quinto lugar, posição em que terminou.

No entanto, o piloto que fará uma demonstração com um Tyrrell P34, também teve uma bem-sucedida carreira na resistência, vencendo as 24 Horas de Le Mans de 1999 com um BMW V12 LMR.

Fora do âmbito do automobilismo profissional, mas também uma personalidade assídua no Estoril Classics será François Fillon, ex-primeiro ministro da República Francesa.

O irmão de Pierre Fillon, o presidente do Automobile Club de l’Ouest (organizador das 24 Horas de Le Mans), está presente no pelotão da Sixties’ Endurance num Jaguar Type E 3.8 de 1963.

UM PROGRAMA RECHEADO

Ao longo dos três dias, nove categorias que cobrem sessenta anos de história do automobilismo desfilarão a alta velocidade ao longo de doze corridas que animarão os muitos adeptos que se esperam, estando os bilhetes de três dias já esgotados.

Como é tradicional no Estoril Classics, o Classic GP, dedicado a monolugares de Fórmula 1 Pre-86, será o cabeça de cartaz, estando previstas duas corridas – uma no sábado e outra no domingo – mas também as restantes categorias produzirão momentos únicos.

O Classic Endurance Racing I e II – dedicada a GT e protótipos que participaram nas grandes clássicas de endurance entre 1966 e 1981 – terão as suas corridas no domingo, ostentando nas suas grelhas Ford GT40, Lola T70, Porsche 935 ou Ferrari 512 BB LM, máquinas com um grande interesse histórico e de marcada presença.

A Endurance Racing Legends – onde poderá ver máquinas das provas de resistência dos anos 1990s e 2000s – far-se-ão à pista no sábado e no domingo para as suas corridas de quarenta minutos, sendo as máquinas mais vistosas o Maserati MC12 GT1 e o Lotus Elise GT1.

No The Gentlemen Challenge o público poderá assistir a fantásticas máquinas como o Porsche 904 ou o Alfa Romeo TZ2 nas duas corridas que serão realizadas no sábado e no domingo, ao passo que a Sixties’ Endurance terá na sua grelha de partida para a corrida de domingo obras de arte como o Bizzarrini 5300 GT ou Jaguar E Type.

As corridas de Turismo sempre criaram sensações fortes aos fãs, com as suas corridas disputadas, que envolvem alguns toques para marcar presença. O Classic Touring Challenge, que terá um intenso duelo entre os Alfa Romeo Giulia Sprint GTA e os Mini Cooper, terá a sua prova no sábado, ao passo que a Heritage Touring Cup, onde se assistirá a um forte embate entre os Ford e os BMW, terá a sua no domingo.

O Iberian Historic Endurance, uma prova que reúne as grandes máquinas de protótipos, GT e Turismos terá a sua prova cinquenta minutos no domingo, sendo uma oportunidade para assistir carros que vão desde o aclamado Ford GT40 até ao popular o Datsun 1200.

Haverá ainda as demonstrações de Fórmula 1, uma no sábado e outra no domingo, momento para ver o Tyrrell 021 Yamaha ou o Tyrrell P34 pilotado por Pierluigi Martini.