Estoril Classics: De 3 a 5 de outubro, a grande festa dos Clássicos

O Estoril Classics 2025, que terá lugar de 3 a 5 de outubro no Autódromo do Estoril, celebra a sua 9.ª edição como um dos eventos mais prestigiados do calendário internacional de automobilismo clássico. Ao longo de três dias, o público poderá assistir a um espetáculo único que reúne centenas de carros históricos, pilotos experientes e um ambiente vibrante, atraindo entusiastas de todas as idades.

O programa competitivo inclui diversas provas que atravessam várias décadas do desporto motorizado. O Classic GP será um dos principais destaques, com monolugares de Fórmula 1 até 1986 que marcaram as décadas de 70 e 80. A Classic Touring Challenge apresentará carros de Turismo dos anos 1950 e 60, enquanto a Classic Endurance Racing trará protótipos e GTs que competiram nas lendárias provas de resistência, como Le Mans, nos anos 1970.

Outras categorias em destaque incluem a Heritage Touring Cup, com carros de Turismo dos anos 60 a 1984; a Sixties’ Endurance, para GTs pré-1966 com corrida ao final da tarde de sábado; e a 2.0 Litre Cup, focada nos Porsche 911 SWB de dois litros dos anos 1960, oferecendo uma autêntica “Porsche Supercup” clássica.

A prova mais aguardada pelos especialistas será o Gentlemen Challenge, reservado a raridades com grande valor histórico, que raramente são vistas fora de museus, proporcionando um espetáculo raro e de grande elegância. Já o Iberian Historic Endurance reunirá uma grelha variada de modelos icónicos, sendo considerada a competição de clássicos mais relevante do sul da Europa.

Animação dentro e fora de pista

Fora da pista, o evento promete uma atmosfera descontraída e familiar, com zonas de restauração (food trucks), atividades paralelas no paddock e oportunidades únicas de contacto direto com as equipas e os carros. Este ambiente acessível e envolvente contribui para tornar o Estoril Classics não apenas uma competição desportiva, mas também uma celebração cultural e social do património automobilístico.

A entrada na bancada principal será gratuita. Para quem quiser aceder ao paddock — onde é possível ver de perto os carros e acompanhar os bastidores das equipas — os bilhetes estão à venda online desde 25 de julho até 2 de outubro. Os preços são acessíveis: 20€ para sexta-feira, 35€ por dia para sábado ou domingo, e 60€ pelo passe dos três dias. Crianças até aos 15 anos entram gratuitamente no paddock, desde que acompanhadas por um adulto.

Caso os bilhetes não esgotem antes, estarão também disponíveis nas bilheteiras do circuito nos dias do evento, entre as 09h00 e as 18h00. Uma atividade especial está prometida, com mais detalhes a serem anunciados mais perto da data.