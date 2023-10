Estoril Classics: Corridas muito animadas | AutoSport

Com muito público a colorir fortemente o paddock do Circuito do Estoril, e a Bancada A, a jornada começou com a 2.0L Cup, dedicada apenas aos Porsche 911 2.0 SWB, sendo, de certa forma, uma ascendente da conhecida Porsche Supercup que acompanha os Grandes Prémios de Fórmula 1.

Evgeny Kireev/Ramzan Orusbaev foram os mais fortes, tendo a companhia de Guy Ziser/Oli Webb e Seb Perez/Philip Kadoorie na subida ao pódio.

O programa prosseguiu com os impressionantes protótipos e GT do final do século passado, início deste, Endurance Racing Legends, sendo os carros mais recentes do programa.

Depois de ontem ter terminado no segundo posto, hoje o sofisticado MG EX264 (LMP2) pilotado por Mike Newton levou a melhor perante o imponente Maserati MC12 de Evgeny Kireev/Ramzan Orusbaev, que já tinham subido ao degrau mais alto do pódio da primeira prova do dia. No terceiro posto ficou o Aston Martin DBR9 de Richard Meins.

A Classic Endurance Racing 2 foi a categoria que se seguiu do cardápio do Estoril Classics, levando até ao público protótipos e GT dos anos 1970s e 1980s.

O esbelto Lola T286 de Maxime Guenat foi o vencedor, impondo-se ao espectacular TOJ SC304 de Yves Scemama, com o lesto Chevron B26 de John Emberson/Nigel Greensall a completar o palanque dos vencedores.

A quarta corrida do programa, a segunda do evento do The Greatest Trophy, foi uma das mais emotivas da jornada para o muito público que já compunha a bancada A, uma vez que pôde ouvir ‘A Portuguesa’ graças ao triunfo de Tiago Raposo Magalhães e Hipólito Pires, em Porsche 904/6 Carrera GTS. O duo português foi acompanhado na subida ao pódio por Guillermo Fierro, em Maserati T61 Birdcage, e por Peter Vögele, num Porsche 904 Carrera GTS.

Depois do Classic GP foram os Turismos que assumiram o palco, com a Heritage Touring Cup, onde se viveu um duelo entre a BMW e a Ford.

A marca bávara impôs-se perante a sua rival de Detroit, com dois 3.0 CSL – conhecidos como ‘Batmobile’ – ficando nas duas primeiras posições, o mais rápido dividido por Sebastian Glaser/Michael Kammermann e o segundo por Franz Wunderlich/Patrick Simon.

Um Ford, ainda assim, conseguiu um lugar no pódio com o Capri RS 3100 Cologne de Yves Scemama no degrau mais baixo.

Já com o Sol a cair no horizonte, disputou-se a prova do Classic Endurance Racing 1, dedicada às máquinas que disputavam as provas de resistência dos anos 1960 e 1970, onde pontificavam alguns modelos que passaram por Le Mans.

Os Chevron B19 estiveram em plano de destaque, ocupando as duas primeiras posições, com Rolf Sigrist a superar o duo François Rivaz / Alexander Furiani. O Lola T212 de Serge Kriknoff viu a bandeira de xadrez no terceiro posto.

O Estoril Classics terminou em grande estilo com o Iberian Historic Endurance, tendo Bruno Santos (Porsche 911 3.0 RS) fechado o programa com um triunfo debaixo dos últimos raios de Sol.