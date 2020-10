Estoril Classics: Começou hoje o espetáculo

Os motores deram hoje os primeiros acordes no traçado do Autódromo do Estoril. Uma festa que junta mais de 200 equipas de 12 nacionalidades que celebram até ao próximo domingo a paixão pelo automobilismo, com carros que fizeram história a nível mundial. Um evento muito importante e uma mostra de resiliência num ano atípico para todos.

Com o sol a descobrir cedo e a proporcionar as melhores condições aos atletas, a parte da manhã serviu para todos fazerem os últimos ensaios às máquinas e terem o primeiro contacto com a pista. Na única sessão matutina a valer, foram os Group C os primeiros do evento a enfrentarem as exigentes curvas do traçado do Estoril em modo de qualificação. O mais rápido foi o Porsche 962C de Michel Lecourt/Raymond Narac, resultado que viriam a repetir na segunda sessão do dia com um impressionante tempo de 1:34.681. O reconhecido piloto Dario Franchitti que faz dupla com o não menos ilustre manager da McLaren, Zak Brown, foram quartos em Jaguar XJR10 e terão que se esforçar par chegar mais à frente nas corridas do fim-de-semana.

Já com o relógio da parte da tarde, sentiu-se o primeiro fervor verdadeiramente competitivo das várias categorias em contenda nesta jornada lusa, com as sucessivas sessões de qualificação. Uma montra fantástica, com uma variedade única de carros a desfilarem no circuito do Estoril.

O principal destaque foram os Classic GP (Pre-1986), modelos com mais de 500cv que trazem à memória grandes recordações e nos fazem reviver épocas de ouro do automobilismo. Numa grelha expressiva e com exemplares muito distintos, a pole-position foi assinada pelo Hesketh 308E de Michael Lyons com um fantástico registo de 1:34.721.

Já o Iberian Historic Endurance, que presta homenagem este fim de semana a um dos maiores pilotos nacionais e primeiro português a chegar à Fórmula 1, Nicha Cabral, apresenta na sua oitava edição mais uma grelha com lotação esgotada. Nesta fórmula de sucesso, entre 44 equipas presentes, o mais rápido do dia e da categoria H-GTP foi o icónico Ford GT40 de Olivier Tancogne. Nos H-76, Lars Rolner impôs o seu Porsche 911 3.0RS à concorrência. O mesmo fizeram Rhea Sautter e Andrew Newall, com o seu Jaguar E Type nos H-65. Luís Sousa Ribeiro, em BMW 2800 CS, foi o mais rápido nos H-71 e a dupla Francisco Freitas/Guillermo Velasco, em Datsun 1200, na category Gentleman Driver Spirit.

Entre a comitiva dos The Greatest’s Trophy, carros que fizeram as delícias dos adeptos nas décadas de 50 e 60, a melhor volta na qualificação foi alcançada pela equipa formada por David Hart/Nicky Pastorelli, num fantastico Lister Costin Jaguar.

Com um clima ameno, mas já com o cair da noite, os Sixties’ Endurance, viaturas com potentes motores que fizeram história nas décadas de 50 e 60, tiveram honras de encerramento da ação em pista esta sexta-feira. Ao cronómetro e mudando de carro mas mantendo o ritmo, voltaram a ser David Hart e Nicky Pastorelli, desta vez em Shelby Cobra 289, a registar o melhor tempo da qualificação.

Este foi apenas o primeiro de três dias de pura adrenalina vividos no Autódromo do Estoril. Amanhã os concorrentes estão de volta para mais um preenchido dia ao volante, no qual terão as primeiras corridas do fim de semana. Agendado está também um slalom de exibição a fazer recordar o período áureo em que o Rali de Portugal, a contar para o Campeonato do Mundo FIA de Ralis – WRC, terminava no autódromo.

Para acompanhar tudo isto em direto, num ano em que a pandemia impediu o público de estar fisicamente presente, a organização decidiu investir numa inédita transmissão ao vivo por Live Stream no canal de Youtube da Race Ready ou no Facebook do Estoril Classic.

Uma fantástica iniciativa que vai permitir a todos acompanharem as corridas em direto a partir de casa durante o fim de semana. A transmissão integral amanhã, sábado, começa às 12h10 e estende-se até às 19h25. Uma emissão especial acompanhada com os comentários de Alistair Douglas, comentador habitual do Silverstone Classic e por Adelino Dinis, juntamente com as entrevistas de Rui Belmonte, habitual comentador na Sporttv. Um fim de semana memorável que nos faz reviver o passado e que só agora começou.