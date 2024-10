Estoril Classics/Classic GP: Chuva ‘entrega’ vitória ao Shadow de Mark Harrison

Quando se deu o arranque para o Classic GP as bancadas do Autódromo do Estoril estavam cheias, vendo Soheil Ayari, que arrancava da pole-position depois da vitória de ontem, cair para o quinto posto na primeira curva.

Sempre com a ameaça de chuva a pairar no ar, o piloto do Ligier JS21 começou uma boa recuperação até ao primeiro lugar, quando estavam completadas sete voltas. Porém, a chuva agora caía e a organização de prova decidiu mostrar bandeiras vermelhas, quando faltavam oito minutos para a bandeira de xadrez.

Isto significou que Ayari cairia para o terceiro posto no alinhamento para novo recomeço, com Safety-Car, dado ter ultrapassado os dois primeiros na volta em que as bandeiras vermelhas foram mostradas.

Com problemas de pneus, o francês acabaria por desistir, ao passo que Mark Harrison ficava descansado no comando.

O piloto do Shadow DN9B liderou toda a corrida, exceto os metros em que Ayari chegou ao comando, tendo lidado bem com a pressão que lhe foi exercida, mostrando-se um digno vencedor do Classic GP de 2024. No segundo posto ficou o Lotus 72 pilotado por Katsu Kubota, que triunfou na Classe A, ao passo que Laurent Fort, em Ensign MN181-B, completou os três primeiros.