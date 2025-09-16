Estoril Classics celebra 75 Anos da F1: 3 a 5 de outubro, 34 monolugares em pista…

O Autódromo do Estoril prepara-se para acolher a 9.ª edição do Estoril Classics, de 3 a 5 de outubro, num evento que promete ser uma celebração sem precedentes dos 75 anos da Fórmula 1. Portugal afirmar-se-á como uma referência internacional ao reunir 34 carros de Fórmula 1, um dos maiores números em competição e exibição a nível mundial.

Homenagem ao Legado da Fórmula 1

A presença em pista e em exposição de algumas das máquinas mais icónicas de todas as décadas, desde os anos 1950 – década em que se iniciou o Campeonato Mundial de Fórmula 1 – até aos monolugares mais sofisticados do século XXI, será o ponto alto do evento. Esta concentração única inclui 26 carros inscritos para competir em pista e 8 exemplares emblemáticos, representando sete décadas de história, em exibição.

Duarte Nobre Guedes, mentor do Estoril Classics, salienta a importância do local: “A escolha do Autódromo do Estoril como palco central desta celebração é profundamente simbólica: foi neste traçado que se escreveram algumas das páginas mais marcantes da Fórmula 1, desde o título mundial de Niki Lauda em 1984, à primeira vitória de Ayrton Senna em 1985 sob uma chuva intensa, passando pelo recorde histórico de Alain Prost em 1987 e pela consagração final do francês em 1993, numa corrida vencida por Michael Schumacher.”

Programa abrangente de competição histórica

Além desta concentração inédita de Fórmula 1, o programa competitivo do Estoril Classics incluirá uma vasta gama de provas icónicas do automobilismo histórico. Entre elas destacam-se o Classic GP, a Classic Touring Challenge, a Classic Endurance Racing, a Heritage Touring Cup, a Sixties’ Endurance, a 2.0 Litre Cup, o Gentlemen Challenge e o Iberian Historic Endurance. Este leque de competições envolverá centenas de equipas e máquinas lendárias, garantindo um espetáculo diversificado e emocionante para os entusiastas.

Visão e impacto turístico

Duarte Nobre Guedes reforça o propósito do evento: “O Estoril Classics nasceu com o propósito de trazer para Portugal a emoção do automobilismo histórico ao mais alto nível. Em 2025, ao celebrarmos os 75 anos da Fórmula 1, vamos oferecer aos adeptos um espetáculo verdadeiramente único, que evoca a memória da disciplina e reforça o papel do Autódromo do Estoril como um palco incontornável da sua história. Este ano, Portugal afirmar-se-á como um dos países com maior presença de Fórmula 1 a nível mundial, reunindo 34 F1 numa concentração impressionante no nosso país. Ao mesmo tempo que oferecemos uma experiência inesquecível para todos, reforçamos, também, o posicionamento turístico de Cascais.”

Informações sobre bilhetes

A entrada para a bancada da reta da meta será gratuita. Os bilhetes para o paddock, que permitem acompanhar de perto a preparação das equipas e vivenciar o ambiente dos bastidores, estarão disponíveis em diferentes modalidades: 20€ para sexta-feira, 35€ para sábado ou domingo, e um passe para os três dias por 60€. Crianças até aos 15 anos terão entrada gratuita no paddock, desde que acompanhadas por um adulto.

Os bilhetes já se encontram disponíveis para venda online até às 23h59 do dia 2 de outubro. A organização recomenda a compra antecipada, uma vez que nos últimos três anos a maioria dos bilhetes esgotou antes do evento.

O Estoril Classics 2025 é organizado pela RaceReady, em parceria com a Peter Auto e com o apoio do Turismo de Cascais, prometendo um fim de semana inesquecível para todos os amantes do automobilismo histórico.