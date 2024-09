Estoril Classics: As máquinas que vão marcar o evento

Já estamos a menos de duas semanas da edição deste ano do Estoril Classics, um evento que marca o calendário do automobilismo europeu, e, depois de novidade da Bancada E, apresenta agora as listas de inscritos das provas da Peter Auto, que, uma vez mais, estão recheadas de carros históricos…

Estas são provas que garantem um desfile de máquinas marcantes da história do automobilismo desde os anos de 1950 até ao início do presente século e a ‘colheita’ de 2024 garante, como tem sido tradição desde 2017, um conjunto de automóveis que fazem parte do imaginário de todos os adeptos, sejam os mais veteranos, sejam os mais novos.

ENDURANCE RACING LEGENDS – LISTA DE INSCRITOS

Começando pelos carros mais recentes, esta categoria traz até ao Estoril trinta e dois carros que marcaram as pistas no início do século em circuitos como La Sarthe, Spa-Francorchamps, Daytona ou Sebring.

São diversos os protótipos que impressionarão no traçado do histórico circuito português – Riley & Scott, Lola, Courage, Reynard, Lucchini, são os construtores representados – com as suas altíssimas velocidades de passagem em curva, mas será nos GT que se encontrarão algumas grandes novidades e raridades.

Uma delas será seguramente o Lotus Elise GT1 que representou a marca fundada por Colin Chapman no FIA GT de 1997, ainda que sem resultados palpáveis frente aos Mercedes CLK GTR, McLaren F1 GTR e Porsche 911 GT1, sobretudo devido à fiabilidade.

Também em pista estarão dois Maserati MC12 que, com o seu motor V12, é sempre um dos carros mais espectaculares de qualquer evento.

CLASSIC ENDURANCE RACING II

Um dos grandes duelos que perduram nas pistas de resistência é o que opõe à Ferrari à Porsche – as duas mais icónicas marcas de carros de desportivos – algo que será revivido nesta categoria durante o Estoril Classics.

De um lado estarão dois 512BB LM, do outro dois 935, curiosamente, ambos com motores boxers, mas enquanto a marca italiana recorria à sofisticação de um motor de doze cilindros colocado numa posição central / traseira, a alemã preferia manter-se fiel aos seus pergaminhos, com uma unidade de seis cilindros refrigerada a ar situada atrás do eixo posterior.

No que diz respeito a protótipos, serão muitos os Chevron em pista, mas os March, Lola, Toj, Cheetah serão também máquinas a não perder com as suas linhas de uma época em que a funcionalidade se fundia com a estética.

LISTA DE INSCRITOS

CLASSIC ENDURANCE RACING I

Esta categoria, que apresentará quarenta e três carros no Estoril Classics, representa um dos períodos mais emblemáticos das corridas de resistência, quando parte do mito de Le Mans realmente se edificou, com os carros a digladiarem-se nas longas rectas das Hunadiéres a mais de 300 km/h, um recorde na época.

Um dos carros que melhor representa esses anos é o conhecido e reverenciado Ford GT40, o automóvel com o qual a marca americana conseguiu quebrar a hegemonia da Ferrari no seu próprio terreno, como está bem documentado no filme Le Mans’ 66: O Duelo, serão cinco os exemplares presentes no evento.

Igualmente facilmente relacionado com a época é o Lola T70, um carro que chegou a participar no aclamado filme Le Mans, no qual Steve McQueen profere uma das frases mais icónicas do automobilismo. No Estoril Classics estarão dez exemplares do automóvel inglês em três versões distintas.

LISTA DE INSCRITOS

THE GENTLEMAN CHALLENGE

Esta categoria está aberta a todos os carros que marcaram as grandes corridas de endurance dos anos 1950 e início dos 1960, estando ainda imbuída do espírito de desportivismo e respeito.

Alguns dos carros considerados mais bonitos da história do automóvel foram criados nesta época, como é o caso do Ferrari 250 GT SWB, um dos mais cobiçados de sempre, o que o atira para a valorizações impressionantes, sendo um dos mais recentes exemplares vendidos por mais de 9 milhões de euros. Todos os que se deslocarem ao Estoril Classics deste ano poderá ver evoluir uma destas obras de arte.

Igualmente raros e valiosos são os Alfa Romeo SZ Coda Tronca de 1962 e o Giulia TZ2 de 1965, estando um exemplar cada um destes modelos no evento do Autódromo do Estoril. Do SZ Coda Tronca foram feitas duzentas unidades, valendo hoje cerca 600 mil euros, ao passo que do TZ2 foram criados apenas doze automóveis, estando presentemente a sua cotação acima dos três milhões de euros.

LISTA DE INSCRITOS

THE SIXTIES’ ENDURANCE CUP

Numa categoria de endurance, a corrida terá uma duração de duas horas, dedicada a máquinas do período que vai desde 1950 a 1965, a expectativa de ver verdadeiras raridades em pista a lutar por posições é elevada.

Um dos modelos mais marcantes da época é o Jaguar E-Type e no Estoril Classics estarão na grelha de partida catorze unidades do modelo da marca de Coventry, mas também os Shelby Cobra, nas versões 289 e Daytona Coupe, estarão bem representados.

Uma das máquinas considerada como uma das mais belas da época é o Bizzarrini 5300 GT 1965, sendo também ele um dos motivos de interesse do Estoril Classics.

LISTA DE INSCRITOS

CLASSIC TOURING CHALLENGE

Os carros de Turismo sempre proporcionaram corridas intensas entre grandes marcas de automóveis mais mundanos. Esta categoria versa o período que vai até 1966, o que apanha os carros que deram corpo aos campeonatos de Turismos britânico e europeu.

No Estoril Classics poderá assistir-se a uma luta intensa entre os Alfa Romeo Giulia Sprint GTA (sete exemplares), os Austin Mini Cooper S (dois) e inúmeros modelos da Ford – Mustang 289, Cortina Lotus e Falcon Sprint.

Os ‘outsiders’ serão um imponente Chevrolet Corvette C1 Phase 1 e um sofisticado BMW 1800 TISA, que darão ainda mais cor à grelha de partida dos carros que baptizaram as corridas de Turismos.

LISTA DE INSCRITOS

HERITAGE TOURING CUP

Esta é uma classe que alberga alguns dos carros de Turismo mais impressionantes da história do automobilismo, uma vez que abarca o período que vai desde 1966 a 1984.

Carros como os Ford Capri, nas versões RS 3100 e RS 3100 Cologne, com a sua silhueta bem vincada, são rapidamente reconhecidos, assim como os BMW 3.0 CSL e 3.5 CSL, esperando-se no Estoril Classics um forte duelo entre estas duas marcas, com estes modelos como pontas de lança.

LISTA DE INSCRITOS

IBERIAN HISTORIC ENDURANCE

A maior competição de viaturas clássicas do sul da Europa, organizada pela Race Ready, voltou a reunir uma forte e variada grelha de partida para um dos seus eventos mais icónicos da temporada. Desde o Ford GT40 ao Datsun 1200, este eclético pelotão disputa também o triunfo na classificação do Index de Performance, que através de um índex premeia os veículos mais antigos ou com menor cilindrada de forma a cativar que estes carros também participem nestas corridas.

O interesse nesta competição é de tal forma elevado, que o número de inscritos chegou ao limite admitido, o que promete uma corrida de cinquenta minutos plena de motivos de interesse.

LISTA DE INSCRITOS

2.0L CUP

Esta é uma categoria dedicada aos primeiros Porsche 911 SWB de dois litros cilindrada de acordo com o regulamento da FIA pre-1966.

Sendo no fundo um ‘troféu monomarca’, as lutas em pista estão asseguradas, com vinte e cinco máquinas nas grelhas de partida, naquilo que pode ser visto como o que seria a Supercup dos anos 1960.

LISTA DE INSCRITOS

Entretanto, os bilhetes estão já à venda tanto para a bancada E como para o paddock, em número limitado e também dão acesso à bancada E. Os ingressos para os três dias para o paddock estão já esgotados.

Como é tradição desde a primeira edição do Estoril Classics, o acesso à bancada A do Autódromo do Estoril é grátis, permitindo que todos os adeptos possam assistir à grande festa que se celebra no histórico circuito português, ao passo que as crianças até aos 16 anos tem acesso livre ao paddock, desde que acompanhadas por um adulto.