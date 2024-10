Estoril Classics: as corridas de sábado

Os bilhetes de sábado e de fim de semana já estavam esgotados há algum tempo e isso notou-se hoje no Autódromo do Estoril com o público a encher o paddock e a bancada A no segundo dia do Estoril Classics de 2024.

O fim de semana de corridas começou com a prova do Classic Touring Challenge e os milhares de espetadores, que já engalanavam a mais antiga pista permanente, não deram por mal empregue o seu tempo.

Ao longo de uma hora assistiu-se a uma intensa batalha entre o ligeiro Alfa Romeo Giulia Sprint GTA e um imponente Ford Mustang 289. No final, o carro americano, pilotado por John Spiers / Nigel Greensall, levou a melhor face ao italiano, dividido por Max Banks / Andrew Banks, tendo os dois cruzado a meta separados por apenas um segundo.

Na prova da The Gentlemen Challenge assistiu-se a um duelo acalorado entre o Lister Costin de John Spiers e o Lotus XI 1500 de Serge Kriknoff. Na última volta o piloto do carro concebido por Colin Chapman tudo tentou para subir ao primeiro lugar, mas a máquina de Cambridge conseguiu repelir os ataques, vencendo com uma vantagem de 0,7s.

A Sixties’ Endurance viveu-se sob o ‘signo Peaky Blinders’, com oito Shelbys a ocupar as oito primeiras posições da classificação da corrida da edição deste ano do Estoril Classics.

Na primeira posição acabou por ficar o Shelby Cobra Daytona Coupe de Erwin France, sendo acompanhado na subida ao pódio por Benjamin Monnay, Shelby Cobra 289, e por Armand Mille /Yves Scemama, também em Cobra Daytona Coup.

Já com a noite densa os bólides da Endurance Racing Legends fizeram-se à pista, numa festa de som retumbante e de brilhos intensos que agarraram o ainda muito público que se mantinha no Autódromo do Estoril.

Na pista, o protótipo Reynard Nasamax, que nunca venceu no seu tempo, dominou a contenda, tendo Sebastian Glaser vencido confortavelmente a prova de quarenta minutos, ao deixar o Lotus Elise GT1 a vinte e nove segundos. O carro pilotado por Loris Hezemans e Mike Hezemans ficou com o segundo posto, vencendo ainda a classe GT1A.

A completar o pódio da geral ficou o Maserati MC12 de Joe Macari e Dario Franchitti, que também foram os melhores na GT1B.

Uma menção honrosa tem de se dar a Adrian Newey que chegou a comandar a corrida, ainda que durante as paragens nas boxes, terminando em décimo e segundo na classe GT2C, subindo ao pódio.

Resultados – CLIQUE AQUI