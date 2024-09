Estoril Classics: Abertura da Bancada E promete mais animação aos adeptos

A edição deste ano do Estoril Classics aproxima-se, faltam menos de três semanas, e em 2024 contará com uma grande novidade – a Bancada E estará aberta ao público, um dos locais mais privilegiados para seguir corridas no Autódromo do Estoril.

Já na sua sexta edição, aquele que é um dos maiores eventos dedicado às competições de carros clássicos é um dos grandes momentos do ano para todos os adeptos portugueses de automobilismo, e não só, sendo também uma grande atração para figuras públicas do desporto automóvel e da sociedade, que gostam do ambiente de bom-gosto e sofisticação que se vive no paddock.

Em 2024, a organização do Estoril Classics, com a parceria da organização da prova portuguesa Campeonato do Mundo FIM de Superbikes, oferece aos espetadores mais um motivo de interesse, uma vez que a Bancada E, que está fechada há oito anos, estará novamente aberta durante o fim-de-semana a todos os que adquirirem bilhetes específicos para esta área – com o custo de 20€ para os ingressos diários e 30€ para o de fim-de-semana – sendo o acesso a esta bancada um benefício extra para todos aqueles que adquiriram bilhetes para o paddock.

Esta bancada brinda os adeptos com vistas espetaculares que permitem tirar fotografias únicas, sobretudo com as máquinas que se esperam este ano no Estoril Classics, em que o Tyrrell P34 é o exemplo mais emblemático.

Esta novidade, que vem sido pedida pelos adeptos mais conhecedores há diversos anos, garante o acesso a um local privilegiado para seguir corridas, uma vez que permite acompanhar os carros desde a Reta Interior até à Variante, passando pela Parabólica Interior e entrada na Curva da Orelha – todos estes pontos são zonas onde habitualmente se veem pilotos a disputar travagens no limite na luta por posições

Com um programa que cobre cinquenta anos de história do desporto automóvel nas suas mais diferentes categorias – Fórmula 1, Sport Protótipos, GT e Turismo – a Bancada E permitirá aos adeptos acompanhar as máquinas que marcaram as páginas do automobilismo ao longo de grande parte do traçado do Estoril e perceber como se comportam em diversas situações.

O acesso à bancada E será realizado através da rua D. Dinis Bordalo Pinheiro e terá uma bilheteira dedicada à entrada, podendo ainda os ingressos serem adquiridos por via eletrónica no website oficial, BOL.pt, FNAC ou Worten.

Os bilhetes para o paddock, em número limitado também dão acesso à Bancada E, custando o ingresso diário 20 euros para sexta-feira e 35 euros para sábado ou domingo. O passe para os três dias fica apenas em 50 euros, ao passo que as crianças até aos 16 anos tem acesso livre ao paddock, desde que acompanhadas por um adulto.

Como é tradição desde a primeira edição do Estoril Classics, o acesso à bancada A do Autódromo do Estoril é grátis, permitindo que todos os adeptos possam assistir à grande festa que se celebra no histórico circuito português.