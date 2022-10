Estoril Classics: A máquina do tempo regressa a Portugal | AutoSport

Falta pouco para uma das viagens no tempo mais aguardadas do ano a nível europeu. O Estoril Classics traz até ao Autódromo Fernanda Pires da Silva três centenas de máquinas que irão fazer as delícias dos fãs entre os dias 7 e 9 de outubro.

Para entender o presente é preciso conhecer o passado. É por isso que o peso da história nunca poderá ser menosprezado. É graças à história que entendemos porque e como chegamos até aqui. É uma viagem necessária e não poucas vezes bela de se fazer e é uma viagem assim que o Estoril Classics quer proporcionar aos fãs. Um regresso ao passado, onde talvez a paixão pelas corridas tenha começado para alguns. Uma máquina do tempo que permite ver ao vivo máquinas sobre as quais ouvimos histórias. O Estoril Classics é um evento especial, pois permite nos ver, ouvir e tocar em lendas do passado. Uma lição de história e, simultaneamente, uma carta de amor a isto que chamamos corridas.

O Estoril Classics tem marcado indelevelmente o calendário do automobilismo nacional desde 2017, mas a sua importância além-fronteiras é cada vez maior e, agora, na sua sexta edição, é um marco mundial para todos os entusiastas de eventos de clássicos – sejam adeptos, pilotos ou equipas. Depois da última edição, em que mais de 30 mil pessoas foram ver ao vivo este grande espetáculo, 2022 traz de volta um dos momentos altos do calendário nacional e internacional.

Como tem sido habitual desde a sua estreia, a edição deste ano do evento organizado pela Race Ready – em parceria com a Peter Auto e ACP e com o apoio do Turismo de Cascais – traz até Portugal as mais variadas máquinas do passado, incluindo os monolugares de Fórmula 1 que marcaram a história da categoria máxima do desporto automóvel, sendo um dos momentos altos do fim-de-semana ouvir o cantar destes bólides no Autódromo do Estoril. Com trezentos carros em pista que cobrem seis décadas de automobilismo, será uma vez mais um evento a não falhar para os verdadeiros adeptos do desporto automóvel.

O lote de carros presentes é de sonho, destacando-se a presença de máquinas vindas das corridas de endurance e dos turismos. Um dos maiores destaques vai para os monolugares de F1 que vão passar pelo evento. Serão dezasseis os carros à partida do Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty, reunindo entre eles quatro títulos mundiais – Lotus 78 e Williams FW07B – vinte e oito triunfos – Lotus 78, Ligier JS11, Williams FW07 e Lotus 91 – vinte e três poles-positions – Lotus 78, Ligier JS11 e Williams FW07 – e sessenta e cinco pódios.

Palmarés impressionante e que demonstra bem o valor da grelha de partida da prova de Fórmula 1 que será realizada no Autódromo do Estoril – o circuito que mais vezes albergou o Grande Prémio de Portugal – e que cobrirá treze temporadas do mais importante campeonato da FIA, sendo o monolugar mais antigo o Surtees TS9 (1971) e os mais recentes o Ligier JS21 e o Osella FA1D, ambos de 1983.

Os carros mais bem-sucedidos presentes Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty serão o Lotus 78 e o Williams FW07 que ajudaram Mario Andretti (1978) e a Alan Jones (1980) alcançarem os seus títulos, respetivamente, e às suas equipas celebrarem o cetro de Construtores.

Uma lista de sonho que é apenas um pedaço do muito que pode ver no fim de semana de 7 a 9 de outubro.

