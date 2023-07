Estoril Classics: A história regressa ao Estoril em outubro | AutoSport

O Estoril Classics, um dos maiores eventos de clássicos do mundo, já tem data marcada. Um dos eventos mais aguardados do ano traz alguns dos melhores carros e motos da história do desporto automóvel.

Já é tradição, desde 2017 – no início de Outubro os adeptos realizam uma verdadeira peregrinação ao histórico traçado situado Cascais, podendo ao longo de três dias ver bem de perto as máquinas que marcaram indelevelmente as páginas do desporto de que tanto gostam, para além de poderem contactar de forma direta com os pilotos.

A Race Ready, com o apoio do Turismo de Cascais e em parceria da Peter Auto, volta a levar ao ‘Autódromo’ a Fórmula 1, com carros que marcaram a categoria máxima até 1986 a rugirem bem alto para gáudio do muito público que enche as bancadas e o paddock, dando um colorido único ao evento com corridas emocionantes em que ninguém quer sair a perder.

Para além da Fórmula 1, que será o cabeça de cartaz do fim-de-semana, o eclético Historic Endurance e as competições da Peter Auto asseguram diversidade, garantido a presença de máquinas incríveis que escreveram história nas 24 Horas de Le Mans e os principais campeonatos de Turismos.

Em 2023 não será apenas a história do automobilismo a desfilar em pista, uma vez que também o motociclismo terá o seu espaço, com a presença da The Amicale Spirit of Speed, um clube de âmbito europeu que se compromete a manter as grandes máquinas da história da modalidade de duas rodas.

Os adeptos do motociclismo poderão ver em pista e no paddock as motos que marcaram desde os anos 1950 os Grandes Prémios, provas de Endurance, Superbikes, etc, no que representa mais um motivo de grande interesse para os aficionados de desporto motorizado.

Como é habitual, diversos clubes de automóveis e clássicos marcarão presença no Autódromo do Estoril, havendo ainda no paddock ‘street food’ e diversas lojas de merchandising que farão as delícias de toda a família.

São mais que motivos para realizar uma visita ao histórico Autódromo do Estoril entre os dias 6 a 8 de outubro, esperando a organização mais público que nas edições anteriores. Brevemente os bilhetes para o paddock, que serão limitados, estarão à venda nos pontos habituais, sendo o acesso às bancadas grátis.