Estoril Classics 2025: uma homenagem magnífica aos 75 Anos da Fórmula 1

O Autódromo do Estoril prepara-se para acolher, nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2025, a nona edição do Estoril Classics, um evento que promete ser um marco na celebração da história do desporto motorizado. Este ano, o ponto alto será uma homenagem sem precedentes aos 75 anos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, com uma das maiores concentrações de monolugares da disciplina-rainha alguma vez vista em Portugal.

Para além do já tradicional Classic GP, onde monolugares anteriores a 1986 competem pela vitória e pelo prestígio, o evento apresentará uma exposição e exibição sem precedentes. Esta iniciativa reunirá automóveis de Fórmula 1 de todas as décadas, proporcionando uma autêntica viagem no tempo pela evolução do desporto motorizado.

Desde os pioneiros da década de 1950 até às complexas máquinas do século XXI, passando pelos anos de ouro dos motores atmosféricos e pelos tempos de transição tecnológica, o público terá a rara oportunidade de contemplar, lado a lado, alguns dos mais icónicos exemplares que marcaram a história da disciplina, máquinas que habitualmente só podem ser admiradas em museus ou coleções privadas.

Estoril: o palco de lendas inesquecíveis

A escolha do Autódromo do Estoril como palco central desta homenagem é profundamente simbólica. O traçado português está intimamente ligado à história da Fórmula 1, tendo sido testemunha de capítulos que se gravaram na memória de milhões de adeptos. Foi aqui que, em 1984, Niki Lauda selou o seu terceiro título mundial, numa das decisões mais dramáticas de sempre, superando Alain Prost por apenas meio ponto. Um ano mais tarde, em 1985, o asfalto encharcado do Estoril viu nascer a lenda de Ayrton Senna, que, no seu Lotus preto com apontamentos dourados, conquistou a primeira vitória na Fórmula 1, numa exibição magistral de controlo e arrojo sob chuva torrencial – um prenúncio da carreira lendária que se seguiria.

Em 1987, o mesmo circuito acolheu mais uma página de ouro, quando Alain Prost alcançou a sua 28.ª vitória, superando o recorde absoluto de Jackie Stewart e tornando-se o piloto mais vitorioso da história da Fórmula 1 até então. Em 1993, o Estoril voltou a ser palco de consagração, com Prost a celebrar o seu quarto título mundial, numa corrida memoravelmente vencida por Michael Schumacher, em Benetton Ford. A lista de episódios é vasta e ilustra o estatuto mítico que o Estoril ocupa no mapa da Fórmula 1.

Um espetáculo para todos os sentidos

A concentração inédita de monolugares que o Estoril Classics 2025 apresentará irá muito além de uma mera mostra estática: será um espetáculo de proximidade, onde o público poderá contemplar de perto a engenharia que pavimentou a glória da disciplina, ouvir o rugido dos motores que despertam memórias e sentir a vibração de décadas de inovação e coragem. Uma celebração que pretende não só honrar os 75 anos da Fórmula 1, mas também reafirmar o papel do Autódromo do Estoril como um dos grandes palcos mundiais da sua história. Cada década deixou uma marca indelével, e em outubro, esse legado será materializado no paddock e na pista, através da presença física dos protagonistas mecânicos dessas histórias.

Programa e acesso ao evento

Os motores dos monolugares da Fórmula 1 rugirão logo na sexta-feira, 3 de outubro, com os treinos livres e qualificação. A primeira corrida está agendada para sábado, às 17h05, e a segunda para domingo, às 14h05, conforme o horário já divulgado.

Os adeptos poderão assistir à evolução de algumas destas máquinas, tendo acesso gratuito à bancada da reta da meta. No entanto, a entrada no Paddock terá ingressos limitados. A venda online decorre desde 25 de julho e prolonga-se até às 23h59 de 2 de outubro.

Nos últimos três anos, a procura tem sido tão elevada que a maioria dos bilhetes esgotou antes do evento. Ainda assim, caso existam bilhetes disponíveis, estes poderão ser adquiridos nas bilheteiras do Autódromo do Estoril, entre 3 e 5 de outubro, das 09h00 às 18h00.

Com o intuito de oferecer uma experiência de maior proximidade com as equipas e os protagonistas, os bilhetes de Paddock apresentam diferentes modalidades: 20 euros para sexta-feira, 35 euros para sábado ou domingo, e 60 euros para o passe válido para os três dias.

Estes ingressos garantem acesso às áreas reservadas do paddock, permitindo ao público acompanhar de perto a preparação dos carros e viver o ambiente singular dos bastidores da competição.

As crianças até aos 15 anos beneficiam de entrada gratuita no Paddock, desde que acompanhadas por um adulto com bilhete válido.

O Estoril Classics não é apenas um evento para amantes de automóveis clássicos; é uma cápsula do tempo que transporta os visitantes para as eras douradas do automobilismo, permitindo-lhes reviver emoções e partilhar a paixão por máquinas que desafiaram os limites da engenharia e da velocidade. A fusão entre o passado e o presente, a história e a inovação, torna este evento imperdível para qualquer entusiasta.