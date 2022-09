Estoril Classics: 11 competições em pista e 15 corridas durante 3 dias | AutoSport

O Estoril Classics, organizado pela Race Ready, agendado para 7 a 9 de outubro, volta a trazer ao Autódromo do Estoril o pelotão da Peter Auto para o seu evento de encerramento de temporada, com a atenção centrada em alguns dos monolugares que foram as estrelas da Fórmula 1 dos anos 70 e 80 e nas máquinas que ajudaram a escrever a história das 24 Horas de Le Mans. Serão no total 11 competições em pista e 15 corridas durante o Estoril Classics.

O GP Clássico será a corrida mais icónica do evento. A Fórmula 1 dos anos 70 e 80 emite um som impressionante e especial. Pintados com as cores dos seus patrocinadores originais, os seus carros de 500 cavalos de potência oferecem um espetáculo emocionante. Mclaren, Williams, Lotus e Tyrrel são apenas alguns dos fantásticos carros de Fórmula 1 que participarão nesta competição, onde alguns dos mais talentosos pilotos de todos os tempos, tais como James Hunt, Nigel Mansell, Alain Prost e Ayrton Senna, já correram. Independentemente do modelo de carro, são sempre peças raras e extremamente valiosas que não hesitam em competir ao mais alto nível. No Estoril Classics, terão uma sessão de qualificação e duas corridas de 20 minutos. Estas máquinas icónicas que regressam ao circuito do Estoril trazem certamente recordações dos dias de glória da Fórmula 1.

Alguns dos exemplares que farão parte do pelotão da Classic Endurance Racing 1 e da série The Greatest’s Trophy, são o Ford GT40 (1965) de Jean-François Decaux (chassis P1017) com o número 66, o Porsche 908/03 (1971) de Henrique Gemperle (chassis 002) nº 114 e o Frazer Nash Targa Florio “KYN 9” (1952) de Jean Laurent-Bellue (chassis 421/200/173) nº28.

Ford GT40 (1965) of Jean-François Decaux (chassis P1017) foi vendido a Fred English em 1966, tendo competido quatro vezes com o seu proprietário ao volante, incluindo três provas do Campeonato Mundial de Construtores (Spa, Le Mans e Zeltweg). Os pilotos que correram neste carro incluem Richard Attwood e Chris Amon. Para as 24 Horas de Le Mans de 1966, os ingleses contrataram Jochen Rindt e Innes Ireland. A Innes Ireland nem sequer participou na corrida porque o seu motor avariou após apenas oito voltas. Antes do final de 1966, o GT40 foi vendido a Ron Fry, que continuou a conduzi-lo com algum sucesso em eventos locais até à época de 1968. O GT40 passou para as mãos de Bob Vincent entre 1968 e 1970, e depois para as mãos do proprietário britânico Dudley Mason-Styrron durante duas décadas, antes de se tornar propriedade francesa e regressar à pista no verão de 2021, graças a Jean-François Decaux.

O 908/03 é um dos modelos de maior sucesso na longa história da Porsche nas corridas de automóveis. Este chassis (#002) foi um dos protótipos do modelo, frequentemente inscrito como carro de reserva em vários eventos do Campeonato do Mundo de Sportscar entre 1970 e 1971. Foi também conduzido pelo famoso jornalista e piloto Paul Frère, enquanto trabalhava no seu livro sobre protótipos Porsche. Vestido com cores Martini, este Porsche foi também utilizado por Helmut Marko e Gijs van Lennep nos 1000 km de Nürburgring 1971, terminando em terceiro lugar atrás de dois carros-irmãos. O Chassis 002 foi finalmente adquirido à fábrica em 1998 e preparado para corridas históricas.

Após vários sucessos de competição no período entre guerras, Frazer Nash continuou o seu desempenho bem sucedido em Sebring em 1952. No mesmo ano, a Frazer Nash introduziu o Targa Florio, que incorporou muitas novas características de design, incluindo o chassis leve da série 200. O “KYN 9” foi um dos mais famosos dos 14 Targa Florio construídos, único na medida em que tinha um motor Austin de 2,6 litros em vez do tradicional Bristol de 2 litros. É o carro de Sportscar e Turismo ideal do início da década de 1950.