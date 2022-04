Espíritu Montjuïc/Carreras Los 80’s: Pedro Bastos Rezende na pole | AutoSport

Começou neste Sábado, dia 02 Abril, a época das Carreras Los 80’s em Barcelona. A competição espanhola, dedicada a carros de Turismo e Grande Turismo até ao ano de 1994, dirigiu-se até ao circuito junto da cidade de Barcelona para inaugurar a temporada. A competição espanhola, organizada pela Race Ready, foi recebida no circuito catalão com um belíssimo sol primaveril e com muito público que se dirigiu até ao espetáculo que é o Espíritu de Montjuïc.

Com 40 minutos para obter a volta mais rápida, os 14 carros que compunham a Carrera Los 80’s iniciaram a sua sessão de qualificação. Para muitos a primeira vez que contornavam as míticas curvas do traçado catalão. Em jogo estava a liderança de cada categoria para a corrida de domingo.

Com os primeiros tempos a aparecerem nos monitores, foi Ricardo Pereira a surpreender e a encabeçar a grelha e a categoria GR1/N. Seguido por Dan Jimenez que, no seu Honda Civic, fazia frente ao piloto português. Marc e Toni Garcia ambos em Honda Civic seguiam o estreante (Jimenez) na classificação da categoria T1400. Contudo, sensivelmente quando a sessão atingia o seu ecuador, Pedro Bastos Rezende catapultou o seu Porsche 911 3.0RS para o topo da tabela de tempos. Assim, o Piloto da Garagem Aurora conseguia a sua primeira Pole Position de 2022. Da sua categoria (GTCOPA), seguiram-se Carlos Beltran no Porsche 964 RS NGT e Antonio Cubero em Porsche 968 CS.

Na categoria dedicada aos carros de Turismo até 2000cc, a T2000, eram os Honda Civic que marcavam o ritmo. Com Dan Jimenez a estabelecer a marca de referência e volta após volta a superar a sua própria façanha. Jimenez entrava em 2022 com o pé direito, marcando um tempo balístico de 2min18,169 superando Toni e Marc Garcia, cada um no seu Honda Civic.

Nos GR1/N, Ricardo Pereira num Ford Escort RS2000RS estava numa liga à parte. O piloto e preparador do Porto rapidamente encontrou um ritmo rápido e volta após volta foi superando a sua marca. Pereira, assim, conseguia a liderança para a corrida de domingo entre os concorrentes da classe dedicada a carros com especificações e homologação Group 1. A dupla Nuno Breda e António Maia, estabeleceram o segundo tempo dentro da categoria. A jovem dupla ainda a descobrir os limites do seu Ford Escort RS2000 no traçado de Barcelona, foi melhorando os seus tempos volta após volta. Terminando a sessão com um tempo de 2min18,672 superando o Porsche 924 de Albert Franco, que terminou a sessão no terceiro posto da categoria.

Entre os GR2, foi Manuel Ferrão a sair com a liderança da sua categoria. O piloto lisboeta ao volante do Ford Escort RS1800 superava o Alfa Romeo GTAm do espanhol Jordi C.Roca.

A surpreender tudo e todos foi o piloto dos Países Baixos, Van Haver Bira. O piloto num BMW 325i estabeleceu um tempo estonteante de 2min15,466, discutindo a posição de largada com carros mais potentes.

Diogo Ferrão, responsável pela organização revela que “Foi um ótimo primeiro dia, onde bastantes pilotos se estrearam na nossa recente competição e assistimos a uma sessão de qualificação onde os tempos foram melhorando até ao final enquanto os pilotos descobriam a competição Espanhola. Amanhã, finalmente, será o tão aguardado dia de corrida depois de quase 5 meses de paragem.”

As Carreras Los 80’s entram em pista para a sua corrida amanhã, domingo às 10h40 para a sua corrida. Poderá acompanhar tudo no live timing presente na APP Race Ready disponível nas Lojas APP Store, para iPhone e Play Store para Android.