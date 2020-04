Entrevista a Francisco Mora: “Incertezas mantêm-se para o futuro”

Francisco Mora é um dos jovens talentos da velocidade nacional. Tendo já sido bicampeão nacional de velocidade, Mora tem a ambição de continuar a carreira internacional. O TCR Europe foi o palco do seu mais recente sucesso, com uma excelente vitória na Hungria, que parecia poder abrir-lhe as portas para outros voos, mas em 2019 Morta não teve orçamento para continuar e apostou no TCR Ibérico (que venceu) e no Open de Velocidade. Em conversa com o AutoSport, Mora fez o balanço de 2019, falou das dificuldades em encontrar apoios, recordou o passado e revelou alguns desejos para o futuro.