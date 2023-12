Encontrados os vencedores da C1 Eurocup nas 24H de Portimão | AutoSport

24H C1 Portimão encerraram a temporada da C1 Eurocup em clima de festa, num ambiente de festa entre os participantes que espelhou o espírito do troféu. Para a história ficam T3 Racing (PRO), OF Motorsport (AM) e By Dias (GEN1) como os grandes vencedores da época.

Foram 54 carros C1, partilhados por 254 pilotos de 9 nacionalidades diferentes presentes na melhor grelha de sempre do troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor e que reúne em pista os irreverentes e emocionantes C1. Uma lista que somava 36 formações nacionais, 18 internacionais, 15 equipas em estreia absoluta no troféu e a presença de António Félix da Costa com duas estruturas em prova.

No Autódromo Internacional do Algarve estiveram em discussão os títulos da temporada nas classes PRO (20), AM (12) e GEN1 (11) entre 18 equipas, a par das vitórias nas classes UK (8) e BE (5). Um fim de semana de verdadeira resistência, que teve início com 2 horas de treinos privados, realizados na manhã de sábado, aos quais se seguiram os treinos cronometrados, com 30 minutos de ação em pista.

Uma sessão em que o C1 nº 88 da Central Mensageiro assinou o melhor tempo da PRO, com a Just4Fun no nº 301 a rubricar a melhor marca na AM e o C1 nº 911, a ser o mais rápida na GEN1. Entre as estruturas internacionais, a primeira posição na classe UK ficou nas mãos da JWBird Motorsport 1, com o C1 nº 347, ao passo que na classe BE foi a Emax / JL Motosport nº 284 a estar em destaque, ao ser primeira classificada.

Estavam assim lançados os dados para a jornada mais aguardada do ano, na qual a discussão pelo triunfo na classe PRO era adoçada de equilíbrio, uma vez que a equipa que triunfasse entre as principais candidatas, seria a vencedora do troféu. Uma prova que teve a Central Mensageiro e os C1 nº 248 e nº 2, da T3 Racing e G-Tech / RP Motorsport, respetivamente, como protagonistas maiores. As três estruturas passaram pela liderança, mas no final seria a T3 Racing, de Pedro Alves, Francisco Araújo, Filipe Ferreira e Rafael Lobato, a alcançar uma tripla vitória, ao triunfar na classe nas 24H C1 Portimão e sagrar-se vencedora da C1 Eurocup na categoria PRO e também na PRO -30.

Um feito que Pedro Alves sublinha: “Precisávamos de ficar à frente dos nossos adversários mais diretos, no entanto, numa prova com esta duração é sempre difícil definir isso como objetivo. Então, focamo-nos em fazer uma prova limpa, sem problemas ou penalizações. No final isso revelou-se a melhor estratégia e a vitória deu-nos o título, que nos deixa extremamente satisfeitos. Quero ainda endereçar os meus parabéns à equipa nº 88 que esteve em disputa direta connosco da primeira à última volta deste troféu extremamente bem disputado!”

Na segunda posição terminou a G-Tech/RP Motorsport, de Fernando Mayer Gaspar, Ricardo Pereira, André Pardal, Diogo Lopes e Diogo Matos, e a Central Mensageiro, de João Silvestre, João Simões, Rui Simões e Pedro Alface, fechou o pódio, vencendo o título na PRO -45. Já na PRO +45 o título foi conquistado pela WallUp WoodLab.

Na AM assistiu-se a uma intensa luta pelo triunfo desde a fase inicial, com 5 estruturas a passarem pelo comando nas cinco primeiras horas, nomeadamente a G’s Competizione, Of Motorsport, B. Primus – Motorsport, Gianfranco Motorsport e IDS Racing Team. No entanto, com o decorrer da corrida, seria a estreante Just4Fun a sobressair e a alcançar a vitória na classe AM nas 24H C1 Portimão. Um triunfo que Pedro Gil, que formou equipa no C1 nº 301 com Filipe dos Santos, Miguel Freitas, José Alves, Fernando Coelho e Carlos Malhão, enaltece: “Foi surpreendente, pois somos uma equipa estreante, com 3 pessoas que nunca andaram em Portimão e 3 que nunca andaram sequer de C1. Não estávamos de todo à espera. Fomos sempre muito regulares e tivemos um espírito de equipa maravilhoso, foi espetacular. Obrigado a todos!”

Num segundo lugar com sabor a vitória ficou a OF Motorsport, de Marco Lazarino, Luís Inácio, Rui Marques, Rui Santos e Ferdinando Barros. A equipa do C1 nº 10 era primeira classificada na AM à chegada à jornada algarvia e confirmou o favoritismo com a conquista do título na classe na C1 Eurocup, a par da vitória na AM +45. Um resultado que Marco Lazarino sublinha: “Foi uma vitória muito importante, já estávamos a tentar há três anos e este ano apostamos tudo neste troféu, que é muito competitivo, e felizmente conseguimos. Estamos muito felizes.” O terceiro lugar na AM foi assinado pelo C1 nº 98 da IDS Racing Team, de Eduardo Sardo, Rui Ferreira, Miguel Rodrigues e Pedro Sousa. Já na AM -45 o título foi alcançado pela G’s Competizione e na AM -30 pela Gianfranco Motorsport.

Na GEN1, 5 estruturas alternaram a liderança ao longo das 24H, mas seria o C1 nº 111 da Autocloche a ver a bandeira de xadrez na primeira posição. Um regresso ao troféu ao melhor nível da equipa formada por Pedro Pinto, João Tiago Godinho, Pedro Faustino, Emanuel Saraiva, Nuno Farias e Pedro Escarigo, que salientou: “Uma prova surpreendentemente boa, na qual conseguimos evitar problemas, adotar uma boa estratégia e ter também alguma sorte com os safety car, que surgiram quando precisamos para as trocas de pilotos. A equipa também foi muito regular e conseguimos vencer.”

A segunda posição foi ocupada pelo C1 nº 126 da By Dias. Um resultado que permitiu à equipa, quarta classificada à chegada a Portimão, sagrar-se vencedora das classes GEN1 e C1 NEW na C1 Eurocup. Nuno Dias, que fez equipa com Tiago Silva, José Dias, Francisco Pinto e Tiago Moreira, destaca: “Estamos muito contentes com esta conquista, alcançada após uma prova que implicou um grande espírito e trabalho de equipa. Um título duplo tem sempre um sabor especial, obrigado a todos os que contribuíram para este resultado.”

No terceiro lugar ficou o C1 nº 777 da TRS, formada por Flávio Santos, João Saramago, Filipe Barreto, Francisco Viola, João Reis e Pedro Ferreira.

A UK teve um duelo a quatro mãos, com a Emax Motorsport 2, Pro Alloys Racing, Haz Bin Racing e JWBird Motorsport 1 a passarem pelo comando da classe. Uma luta com um desfecho que sorriu ao C1 nº 340 da Emax Motorsport 2, de Rick Potter, Tim Rowbottom, Martin Jeffs e Jeremy Webb, com a equipa a referir: “É o caso clássico de, mantém-te em prova, não baixes os braços e evita problemas. Foi um resultado fantástico para nós.” Na segunda posição ficou o C1 nº 347 da JWBird Motorsport 1, de Nicholas Beaumont, Phill House, Liam Griffin e Mathew Wilson, com o C1 nº 339 da Haz Bin Racing, de Nick Halstead, John Galdman, Steve Glynn e Rob Gaffney, a fechar o pódio.

Na BE assistiu-se a um duelo a dois na luta pela vitória. Uma disputa que pendeu para o C1 nº 283 da Emax/JSR, de James Cannings, Mark Starling, David Alstadter e Phil Marsh, com a equipa a referir: “Foi um evento incrível e estamos mesmo muito contentes. Ótima pista, um grande ambiente entre todos e uma fantástica organização. Estaremos de volta no próximo ano. Muito obrigado a todos.” A segunda posição foi alcançada pelo C1 nº 252 da The Art of MH Racing, de Rafael Branke, Lorenzo Di Placido, Marc Hagemeier e Sebastian Uber, seguido do C1 nº 450 da BM Sport DK 1, de Per Bernd, Bent Dyhre Hansen e Sebastian Petersen, em terceiro.

Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinha: “As 24H C1 Portimão encerraram em grande a temporada de 2023 da C1 Eurocup. Um evento com números históricos, com 9 nacionalidades, 54 C1 e 254 pilotos a formarem a maior grelha de uma prova portuguesa esta época e o melhor plantel do troféu, numa prova marcada pela atmosfera que se viveu, com o ambiente entre pilotos e equipas a espelhar o fabuloso espírito do troféu, dentro e fora de pista. Foi sem dúvida a melhor prova de sempre, a fechar a melhor época de sempre da C1 Eurocup. Obrigado a todos e vemo-nos em 2024!”